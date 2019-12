Thais Blume: «Me siento más identificada con los personajes de personalidad fuerte y valientes»

Si hubiera que elegir una palabra para definirla, sería dedicación. A Thais Blume (Barcelona, 1984) no hay nada que le llene más que su trabajo, sumergirse en las profundidades de cada uno de los personajes que cae en sus manos, empaparse de sus historias y enamorarse de ellos hasta la médula. La mimetización es la gran herramienta de esta actriz a la que el estrellato le llegó en un momento muy dulce con una de las series de mayor éxito televisivo en España. Ahora, y tras dar vida a mujeres fuertes como Mati enEl Príncipe y Nuria en Amar es para siempre, regresa a la acción en Promesas de arena (TVE), donde se convierte en Berta, ginecóloga cooperante de una ONG que se desplaza hasta Libia para vivir una convivencia complicada en un contexto de conflicto bélico que sacará lo mejor y lo peor de los personajes.

Protagoniza la nueva ficción de TVE, Promesas de arena, basada en la novela homónima de Laura Garzón. ¿Pudo leer el libro antes de aceptar el papel? No, fue todo muy justo de tiempo y nos dijeron que nuestra trama como cooperantes cambiaba mucho, de hecho, hay personajes en la serie que no aparecen en la novela.

El equipo se ha desplazado hasta Túnez para rodar, ¿cómo fue la experiencia?

Maravillosa. Mezclar dos de mis pasiones, viajar y trabajar, es doble placer. Se convierte en Berta, ginecóloga y cooperante de la ONG Acción Global. ¿Qué retos le ha supuesto interpretar este personaje? El mayor reto ha sido interpretar la evolución que experimenta Berta en solo dos capítulos, pero más que reto, ha sido un gustazo, además de divertido.

¿Sería capaz de dejarlo todo y asociarse a alguna ONG o asociación para viajar a una zona en conflicto y aportar ayuda humanitaria?

Sinceramente, no. No podría tener a mi familia y amigos sufriendo. No me importaría ir una temporada, pero por el momento prefiero ayudar de otras maneras, que las hay.

¿Cree que la serie pone en valor el papel de los cooperantes ¿Somos conscientes de la responsabilidad que tienen?

Sí, la serie hace hincapié en el trabajo de los cooperantes dentro del horror de una guerra, aunque soy consciente de que la realidad supera a la ficción, y no puedo más que admirar la labor de los que cooperan de una forma tan valiente y humana.

Promesas de arena mantiene al espectador pegado al sofá durante todo el capítulo, es muy dinámica por las situaciones límites que se viven en la serie. La convivencia de los protagonistas en un contexto bélico lo complica todo mucho más y hace que los nervios estén a flor de piel, ¿cree que son estos momentos cuando la gente se desvela tal y como es? Va un poco relacionado con lo de ‘no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes’... y, sí, en situaciones límite es cuando aflora el verdadero yo.

¿Qué ha aprendido de su papel en Promesas de arena?

Que me encanta el trabajo en equipo y las personas buenas sin prejuicios. Es una serie de mucha acción, similar al ritmo de El príncipe. ¿Echaba de menos ese tipo de exigencias de guion? Sí, mucho. En El Príncipe me di cuenta de lo que me gustaba la acción. Lo disfruto como una niña, y me mantiene muy viva trabajar con el físico. Me pone.

En El príncipe dio vida a una agente de policía en un marco yihadista, ¿qué similitudes diría que tiene la serie con la actual Promesas de arena?

Los personajes ocultos, el nada es lo que parece y el amor imposible. Tanto en Promesas de arena como en El príncipe interpreta a mujeres con carácteres fuertes, son valientes y tienen las cosas claras. ¿Se siente identificada en un plano personal o su personalidad es más similar a la bondad de Nuria en Amar es para siempre? Me siento más identificada con los personajes de personalidad fuerte, valientes, que viven con pasión. Nuria, de Amar es para siempre, también vivió hechos terribles y también tenía un carácter fuerte en lo profesional ¡Una mujer abogado en los años sesenta! Solo por la elección de esa profesión, se puede intuir un carácter potente.

¿Qué tipo de personajes le gusta interpretar? ¿Cuál le ha supuesto un reto?

Cuantos más complejos, más me gustan. Me gustan las personalidades fuertes, pero vulnerables a la vez. Los personajes malvados también son muy divertidos, los locos, los estúpidos...

Nuria, en Amar es para siempre, es la que me resultó más complicada, sobre todo, por la cantidad de texto expulsado en tiempo récord... [risas].

«En El Príncipe descubrí lo que me gustaba la acción. Lo disfruto como una niña y me mantiene muy viva trabajar con el físico. Me pone»

¿Qué le hace desear interpretar un papel? ¿Qué tiene que tener el personaje para que quiera meterse en su piel?

Lo principal y más importante: que tenga verdad, que te empapes de él para vivirlo desde ti, sin ser tú. Toma ya. Complejo, ¿no? Me enamoro de todos mis personajes. Los acabo adorando y defendiendo hasta el final.

No hace falta que tengan nada especial, no existen personajes pequeños si la historia es buena.

¿A qué personaje literario le gustaría interpretar en la gran pantalla?

A Nevenka Fernández, de la obra de Juan José Millás Hay algo que no es como me dicen. Es una historia que debería ser contada, muy dura y muy oscura... y lo peor: es una historia real. Como personaje meramente literario... Mowgly, de El libro de la selva, o a Tintín, en cualquiera de sus aventuras.

Dio el salto al estrellato gracias a su papel en Sin tetas no hay paraíso; una década después, ¿cree que hubiera abordado de forma distinta el papel de interpretar a una actriz porno si tuviese que hacerlo ahora?

Pasados 13 años y con la suerte de haber trabajado en varios proyectos, sí, Cris Baby sería diferente, no solo porque contaría con más edad, sino porque la experiencia siempre es un punto a favor... aunque el momento en el que llegó fue perfecto. No lo cambiaría.

¿Qué le enseñó Sin tetas no hay paraíso? ¿Hubo algún mito o creencia que tuviera sobre la ficción televisada que desmintió cuando le ofrecieron el papel? Bueno, lógicamente, cuando no conoces la profesión, la mitificas, pero con ese papel comprendí que era un precioso trabajo en equipo y que, efectivamente, como me temía, había nacido para ello.

Siempre ha estado delante de la cámara, ¿alguna vez ha pensado en estar detrás, dirigiendo un proyecto propio? ¿Qué historia le gustaría contar?

Sí, lo he pensado. Cada vez lo pienso más, pero da respeto. Todavía tengo que empaparme más de los mejores, y cuando llegue el momento, me gustaría contar historias que sirvan para hacer de este lugar un lugar mejor, que sirvan para reflexionar y para reír. Reír es fundamental.

A nivel nacional, ¿con qué director o directora querría trabajar? ¿Y a nivel internacional?

Rápidamente te digo que con Paco León, Carlos Vermut y Alejandro Amenábar. Pero hay muchos más. Internacional, con Mike Cahill y Clint Eastwood.

Ha trabajado tanto en teatro como en cine, ¿qué le llena más? ¿En qué se diferencia su trabajo a la hora de interpretar un papel sobre el escenario o en pantalla?

Todo tiene magia, pero el teatro es lo que más me emociona. La diferencia es la supervivencia y la concentración constante cuando estás en contacto directo con el público. Y hablo de supervivencia como Super-Vivencia, puro éxtasis, como un subidón de vida mientras dura la función. No te puedes tambalear, no puedes corregir, solo sobre-vivir y contar la verdad. Delante de una cámara lo vivo igual. Siempre soy de darlo todo a la primera, lo que pasa es que hay planos, con lo cual, la tienes que repetir.

«Querría contar historias que sirvan para hacer de este lugar un lugar mejor, para reflexionar y reír. Reír es fundamental»

Corrígeme si me equivoco, pero nunca ha hecho comedia, ¿verdad? ¿Le gustaría? ¿Le supondría un reto o es cómica en su día a día?

Los que me conocen siempre me dicen: «tienes que hacer comedia». Soy muy de humor absurdo en mi día a día, le pongo humor a todo, y me encanta, pero solo he hecho comedia en teatro. Me encantaría poder hacer una buena en ficción.

Hay un boom por las series de calidad, con historias y producciones similares a las cinematográficas ¿Cree que es así? ¿Consume mucho contenido en streaming? ¿Valora más la gente ahora el trabajo de los actores?

Sí, tiro mucho de streaming y creo que hay mucha calidad en todos los formatos: series, webseries, cine... no sé si se valora más, pero sí hay un mayor consumo.

Antes de triunfar en la televisión era corista en un grupo de punk. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué música escucha? Uy, qué tiempos. Yo hacía de todo. Mientras estudiaba interpretación y danza, cantaba, hacía performances en la calle, circo, bailaba en eventos, hacía sketches cómicos en despedidas de soltera, musicales en hoteles... lo que me echaran. Fueron unos tiempos maravillosos.

Y música, escucho mucha y muy diferente. Indie, r&b, folk, rock... actualmente estoy enganchada al último disco de Shinova y al de Zahara. También al recopilatorio de Bunbury. Artistas que en directo son arte puro y que me tienen ganada.

Además, le gusta pintar y bailar. ¿Qué significa el arte para Thais?

Una forma de expresarme y de meditar. Me estimula y me relaja. Me inspira y me emociona.

En Twitter es muy activa defendiendo los derechos de los animales. ¿Tiene mascotas? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué cree que pueden aportar a cualquiera?

Tengo una perra y tres gatas, y sí, los defiendo porque ellos no pueden. El error es siempre creernos superiores, cuando tenemos mucho que aprender de ellos. La injusticia animal saca mi lado más oscuro.

Son importantes porque no concibo una vida plena sin ellos. Son muy sabios, y emanan un inmenso amor que hace que esas cuatro paredes a las que llamamos casa se conviertan en hogar.

Después de Promesas de Arena, ¿cuáles son sus próximos proyectos?

Un cortometraje precioso y duro que se llama Dana. También estoy trabajando en un proyecto familiar que desvelaré más adelante, y además formo parte de un proceso creativo de teatro del que espero poder hablaros pronto.