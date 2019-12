Brines rep en la seua casa l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana

El poeta Francisco Brines ha rebut aquest dilluns en la seua casa d'Oliva (València) l'Alta Distinció de la Generalitat, de mans del 'president' Ximo Puig, i ha dedicat el guardó al seu pare perquè li va donar "una gran lliçó" en respectar "un món que desconeixia i en principi no tenia per què estimar", el de la poesia. Així, ha cridat a "respectar els altres en el que ells vulguen ser" i a fer que els xiquets "se senten compresos".

Ximo Puig s'ha desplaçat fins a la llar del poeta, un "refugi vital" conegut com 'Elca', per a entregar-li l'Alta Distinció de la Generalitat al poeta, de 87 anys, que per "motius de força major" no va poder assistir a la cerimònia del passat 9 d'Octubre. Han acudit també el president de Les Corts, Enric Morera; la consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo i la directora general de Patrimoni, Carmen Amoraga.

L'autor ha rebut la distinció "content perquè el premi és conseqüència de l'escrit". "I l'escrit, al cap i a la fi, és la meua vida. Si els pareix bé a ells, que són el públic o el representen, com vaig a estar jo? Content", ha explicat als mitjans abans de l'acte.

Brines, durant la cerimònia, ha recordat als seus pares i, especialment, al seu pare, a qui defineix com a "home d'acció": "Em va donar prompte una gran lliçó que volguera que vostés senten de la meua boca i posen en exercici si tenen ocasió. És el respecte que va tindre quan jo era xiquet i m'interessava el món literari, invisible als ulls de les persones".

"Volguera que això vostés ho tingueren amb els seus fills o els fills dels seus amics, que els donen la força en comprendre'ls", ha assenyalat el poeta.

Per la seua banda, Ximo Puig ha remarcat que Brines "ens va ensenyar que som un parèntesi entre dos no res" i, "amb la seua lleu exageració de la realitat", "ens ajuda a veure més enllà de les ombres". "Necessitem els poetes", ha assegurat.