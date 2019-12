Los socios del Rialto creen necesario mejorar su comunicación interna y evitar decisiones unilaterales

Así, lo han indicado los portavoces de ambas formaciones, Amadeu Mezquida (Compromís) y Borja Sanjuán (PSPV), tras concluir la reunión que ha celebrado la comisión de seguimiento de este pacto de gobierno. El encuentro ha tenido lugar a petición de los socialistas a partir de las diferencias surgidas en el Govern de Rialto por el nombramiento del titular de la alcaldía pedánea de Benimàmet y por el proyecto de ampliación del puerto de València.

Respecto a esta alcaldía, Compromís apuesta por ostentarla por turno con el PSPV -dos años cada uno- y los socialistas, por tener en cuenta los resultados de las elecciones del pasado mes de mayo, en las que lograron más votos que sus socios.

Compromís ha defendido que "el interés ciudadano sea el criterio prioritario para poder desbloquear las negociaciones que durante siete meses se han desarrollado en el marco de esta comisión para designar a los alcaldes y alcaldesas de los Pueblos de València" y ha señalado que "ese mismo criterio supone una línea roja para la ampliación del puerto, donde el medioambiental y la salud de la ciudadanía son innegociables".

Respecto a la alcaldía de Benimàmet, Amadeu Mezquida ha apuntado que "después de siete meses de una situación bloqueada en la que hemos intentado llegar a un consenso por varias vías, como no se llegaba y pasaban tantos meses, el alcalde -Joan Ribó (Compromís)-, que tiene la potestad de nombrar las alcaldías, por responsabilidad ha decidido que la situación no se alargue más".

Así, ha aludido al criterio adoptado en 2015 -por el gobierno de La Nau que formaban Compromís, PSPV y València en Comú- y ha defendido "un reparto de dos años para el PSPV y otros dos para una persona independiente". Mezquida ha agregado que atendiendo a esa línea, la misma "que se ha seguido durante toda la negociación del Pacto del Rialto, se ha decidido resolver el bloqueo en Benimàmet" y facilitar "que por fin los vecinos y vecinas del pueblo tengan a un alcalde o alcaldesa a quien dirigirse".

Por su lado, Borja Sanjuán ha afirmado que en la reunión ambas partes han mostrado su disposición a "intentar tender puentes", ha dicho que se ha planteado que "las relaciones tienen que mejorar" y ha asegurado que se va a trabajar en ese sentido. "Eso es lo que hemos trasladado. La otra parte creo que ha sido receptiva y se tiene que agradecer", ha expuesto.

El portavoz del PSPV ha manifestado que se trabajará para que decisiones como las de la designación de las alcaldías pedáneas "no se tomen de manera unilateral" y así "no se fraccione el pacto de gobierno" y ha agregado que en el Govern del Rialto "hay cordialidad siempre", también "en el desacuerdo".

"ANTIDEMOCRÁTICA"

Sanjuán ha criticado que en el caso de Benimàmet se pretenda aplicar "una decisión unilateral" y ha transmitido su "malestar" por considerar que es una medida "antidemocrática" que "no respeta los resultados" electorales en esta zona de València. Ha agregado que no es la forma de tomar decisiones en un gobierno de coalición, en el que "todas se deben consensuar".

"Del mismo modo que no creemos que se deban compartir las pedanías donde Compromís ha ganado, entendemos que tampoco se tiene que compartir la pedanía donde ha ganado el Partido Socialista. Estamos pidiendo que donde hemos ganado el alcalde sea el que han elegido los vecinos", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde se ha mostrado "seguro" de que "al final las cosas se arreglarán como se han arreglado siempre" en el seno del ejecutivo local. Ribó, que ha participado en la presentación de nuevos policías locales, se ha pronunciado así preguntado por la reunión de seguimiento del gobierno del Rialto y por si confía en cerrar la "crisis" abierta en los últimos días.

"Espero que las cosas vayan bien", ha respondido Joan Ribó, que ha instado en ese momento a esperar al final del encuentro. "Ya dije que estas cosas son problemas que aparecen y que se resuelven. Para mí son cosas que no tienen exceso de importancia", ha agregado.

Tras ello, preguntado por si las diferencias podrían repetirse en el pleno que el Ayuntamiento celebrará el jueves, el alcalde ha señalado que este martes habrá "reunión de la Junta de Gobierno" y que se abordará esa cuestión. "Lo vamos a hablar", ha dicho, además de mostrarse "seguro de que al final las cosas se arreglarán como se han arreglado siempre".

ABANDONAR LA IMPOSICIÓN

La vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, ha confiado en que Compromís abandone "la vía de la imposición y llegue a la del acuerdo" y ha destacado que en un "gobierno de coalición, de dos y no de uno, cualquier decisión se debe negociar y pactar" y no cabe "ejercer la autoridad". "En un gobierno de coalición nada es exclusivo, todo se comparte y todo se dialoga, ha reiterado.

Gómez, que se ha pronunciado de este modo tras la Comisión de Urbanismo, ha mostrado su "preocupación" por si "un conflicto como el de la EMT -en alusión al surgido a partir del fraude detectado en esta empresa y respecto al que los socios del Rialto han tenido también diferencias- tuviera que influir o determinar el gobierno". Ha lamentado que pueda "existir intención deliberada por parte de Compromís de crispar el gobierno".

"Hace dos meses a mí me cesaron de La Marina por la posición de mi grupo en la EMT y no me gustaría que pasara en Benimàmet lo mismo", ha declarado, además de instar a Compromís a entender "la realidad" para reconducir el conflicto por esta alcaldía pedánea. Ha aludido de nuevo a los resultados electorales en este núcleo, ha pedido que se respeten y ha señalado que este asunto "va más allá de un partido" porque afecta a "la voluntad" y a "la voz" de un pueblo para decir "quien quiere que le lidere".

AMPLIACIÓN DEL PUERTO

Respecto a la ampliación del puerto, Mezquida ha asegurado que Compromís "tiene claro que se ha de velar siempre por el criterio medioambiental y de salud de los valencianos y ha fijado ahí "líneas rojas infranqueables". Gómez, por su lado, ha indicado que la posición del PSPV en la que ha defendido en la Junta de Gobierno y ha expuesto que si se debe hacer una nueva DIA, que se haga y se atienda lo que digan los técnicos.