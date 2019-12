Un home resulta ferit en colpejar un autobús de l'EMT una marquesina i trencar un cristall

El succés s'ha registrat sobre les 10.10 hores quan s'ha sol·licitat la intervenció del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) per a assistir a un home que ha resultat ferit després de col·lisionar un autobús urbà amb la marquesina en una parada de l'Avinguda Jacinto Benavente de València.

Fins al lloc s'ha desplaçat una ambulància de Suport Vital Bàsic, l'equip sanitari del qual ha assistit a un home de 66 anys per erosions produïdes per cristalls. Posteriorment, el ferit ha sigut traslladat a l'Hospital Doctor Peset.

L'incident s'ha produït quan l'autobús realitzava la maniobra d'aproximació a la parada, en la línia de servici especial per a persones amb mobilitat reduïda. Segons l'EMT, en aquest cas, és necessari que els vehicles "s'acosten molt a la plataforma de descens per a evitar graons o desnivells per als usuaris".

En eixa maniobra, el vehicle ha colpejat la marquesina i s'ha trencat el cristall, moment en el qual l'home ha resultat ferit amb lesions.