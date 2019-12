Oto Vans, de 'Supervivientes', se retoca la cara y muestra los resultados: "Mirad qué precioso"

Renovar o morir. Oto Vans quiere cambiar de imagen y para ello lleva meses poniéndose en las manos del Dr. Esquivel, al que también han asistido muchos otros rostros conocidos, y se ha retocado notablemente su rostro.

Además, como suele ser habitual en el exconcursante de Supervivientes, ha enseñado los resultados en sus redes sociales.

"Me puse ácido hialurónico para rellenar el labio y botox en la frente, entrecejo y patas de gallo para paralizar el músculo", ha explicado a través de los stories de su perfil oficial de Instagram. "Como no voy a querer a mi Dr. Esquivel, mirad qué precioso me deja", sostiene.

Oto Vans explica sus retoques estéticos. INSTAGRAM OTO VANS

Paralelamente, su doctor también ha enseñado la evolución de los labios del influencer, donde se puede ver su enorme transformación. "Les dejo la evolución de los labios de nuestro paciente Oto. El último tratamiento fue una hidratación labial con ácido hialurónico, con el que conseguimos más definición y un labio más jugoso", sostiene el médico.

Oto nunca ha ocultado su gusto por los retoques estéticos. Nada más salir del reality aseguró que se inyectaría bótox en las manos para que le dejaran de sudar y se retocaría los labios también. Ahora vuelve a hacerlo y se lo muestra a sus casi 400.000 seguidores.