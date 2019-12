Podemos-IU reprobará al concejal de Empleo tras renunciar a fondos UE para el proyecto 'Enclave de Empleo'

Según ha informado la confluencia política en una nota de prensa, Cambril ha vinculado esta pérdida de la subvención a la "extrema debilidad" del primer edil, que "finalmente ha perdido el pulso frente al PP y su concejal díscolo, que se ha posicionado en contra de gestionar el proyecto".

"El alcalde no ha cumplido lo pactado con la oposición", ha dicho Cambril, en referencia al acuerdo alcanzado entre todos los grupos que sacaron adelante una moción a favor de crear una comisión para estudiar con distintos expertos la viabilidad o no del proyecto europeo de promoción del empleo.

Luis Salvador "dijo que convocaría esa comisión en la que íbamos a convocar a técnicos para confrontar los informes de las dos jefas de servicios del Ayuntamiento, se ha negado porque no quiere saber la verdad y quedaría en evidencia", ha subrayado el portavoz de Podemos-IU.

Cambril ha anticipado que los grupos de la oposición convocarán un pleno extraordinario para pedir la reprobación del concejal de Empleo, Manuel Olivares, "quien se ha negado a ejecutar el programa de empleo que se está desarrollando en ciudades como Jaén, Almería, Sevilla, Málaga o Cádiz".

"No puede ser que una ciudad con el 20 por ciento de paro y un 38 por ciento de tasa de pobreza no puede atender a 1.700 personas, no se puede renunciar a una subvención de 9,4 millones de euros que afectarían a 1.700 personas en extrema necesidad", ha concluido Cambril.

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha indicado este lunes que el Ayuntamiento desistirá definitivamente de los fondos europeos que le correspondían para el desarrollo del proyecto 'Enclave de empleo' después de que el informe técnico que se encargó para analizar su viabilidad haya demostrado que "incurrirían en riesgo las arcas municipales".

Salvador se ha remitido al estudio de viabilidad que se pone en marcha tras la moción sobre este tema aprobada en el último Pleno del Ayuntamiento, impulsada por PSOE y Podemos-IU, y que dio lugar a un nuevo informe técnico del área de Empleo que resultó ser desfavorable, cuantificando en 3,9 millones de euros la cuantía que debería aportar el Consistorio, el cual, disponía, a su vez, de unos 9,4 millones de euros de fondos europeos para el desarrollo del proyecto.

Tras conocer este informe, el pasado jueves, el concejal de Empleo, Manuel Olivares, también de Cs, se ratificó en su idea de no firmar el inicio del proyecto con ese pronunciamiento en contra.