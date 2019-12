Canteli exige "respeto" al PSOE y no confirma que se vaya a cambiar el color de los bancos de La Escandalera

"Respeto la opinión de todos, pero ellos tienen que respetar la opinion de un equipo de gobierno elegido democráticmanete para gobernar Oviedo", ha respondido Canteli, a preguntas de los periodistas este sábado en relación a las declaraciones de los socialistas. El regidor gobierna actualmente en Oviedo con el apoyo de Ciudadanos.

No obstante, Canteli no ha confirmado que se vaya a cambiar el color de los bancos. Ha añadido que es algo que ni siquiera conoce. "Es cosa de los técnicos", ha apuntado. Tras recordar que fueron unos colores que puso el anterior equipo de gobierno, Canteli ha explicado que los periodistas le han preguntado continuamente estos meses por los bancos de La Escandalera y que prácticamente no ha contestado.

"Leí estos días en los periódicos que se inician unas obras de remodelación de la plaza de La Escandalera, poco más les puedo decir", ha indicado.

Preguntado sobre si esas obras afectarán a los bancos, se limitó a decir que supone que sí, pero ha insistido en que es cosa de los técnicos, sin precisar qué es lo que se hará.

Ha dicho que La Escandalera está "abandonada" y que hay obstáculos para personas que van en sillas de ruedas y cuenta con barandillas rotas. Por eso, ha defendido esa remodelación. "Supongo que en ese movimiento, algo se hará también con los bancos", ha apuntado.