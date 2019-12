Un mago casi pierde la vida en directo al fallar su actuación en 'Got Talent'

El mago Pedro Volta protagonizó este viernes uno de los momentos más tensos de la historia de Got Talent. El semifinalista sufrió un síncope durante su actuación, en la que perdió el conocimiento por falta de oxígeno.

Enfundado en una camisa de fuerza, el concursante se metió dentro de un tanque de agua con la intención de liberarse y abrir dos candados para conseguir salir, lo que, finalmente, no funcionó: el aspirante perdió el conocimiento tras pasar un minuto y medio sumergido.

Volta convulsionó durante unos segundos, por lo que fue atendido de urgencia por el personal sanitario hasta que retomó la razón. El número fallido, que se presenció en directo, provocó un evidente malestar entre el público y el jurado, quienes criticaron la arriesgada propuesta del escapista.

Asimismo, el talent aseguró que se encontraba bien y que había practicado el número lo suficiente para no arriesgar su vida: "Todo estaba controlado, no me juego la vida, pero no voy a hacer este número más porque ya he superado mi miedo", se sinceró desde el escenario.

Finalmente, el ilusionista afirmó que no le teme a la muerte: "Ya he estado en ella", dijo. Y es que esta no era la primera vez que Volta se atrevía con el número: en el pasado ya vivió una agonizante actuación callejera que incluso salió en los informativos: "Estuve cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria", contó.

"Mi idea no era ganar un programa de televisión ni ser mejor que nadie. Nunca había hecho el número con tanta fuerza. La lección bonita es que tengo una hija de nueve años y me gustaría decirle que en la vida hay que superar los retos y las dificultades, quiero educarla en la superación", sentenció.