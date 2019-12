Consultar el horóscopo de hoy: sábado 14 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 14 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te propones que tus opiniones no empañen una relación de amistad porque no coincides con esa persona en muchas cosas, aunque le tienes gran afecto. Es una buena medida que te traerá satisfacciones. No es necesario ser iguales que los demás, sino ser uno mismo.

No quieres creer lo que te cuenta un amigo porque te parece que es demasiado fantasioso y no crees en las mentiras que circulan en las redes. Haces bien, asegúrate de que todo lo que te parezca importante o te afecte de alguna manera, sea cierto.

Aunque no estés de acuerdo con tu pareja totalmente, sí vas a llegar a un entendimiento para hacer algo conjuntamente o con la familia. Ambas partes cederán para que la armonía continúe y eso es algo de lo que puedes mostrarte orgulloso u orgullosa.

Es posible que tengas que correr algún riesgo emocional o económico para llegar a la meta que te has trazado. Pero es importante que lo intentes para tu propio desarrollo y para ganar confianza y seguridad. Debes poner manos a la obra con cualquier idea que fluya por tu mente.

Date una tregua en el fin de semana y procura cuidarte, dormir más y no hacer ningún ejercicio excesivo porque se avecinan días muy intensos en los que debes estar en plena forma. Eso no quiere decir que no practiques algo de deporte y que te quedes tumbado.

Ya te estás dando cuenta de que un ciclo se cierra en tu vida y se empieza a abrir otro. Pero dependerá solo de ti que sea un ciclo auténticamente renovador, en el que dejes atrás todo lo negativo y actitudes pesimistas. Cambia tus hábitos sin miedo.

La preocupación por tu entorno o por lo social te llega de una manera muy intensa y eso te hace volcarte en los demás. No será negativo, todo lo contrario, porque te va a permitir explorar nuevos campos de acción en tu vida. Hallarás muy buenas inspiraciones.

Tus contradicciones vuelven a aparecer hoy y eso te hará tener dudas sobre un tema muy personal que afecta a más personas de tu familia. Es cierto que de momento nadie te apoya en algo, pero tu vida solo es tuya y tienes derecho a tomar las decisiones que sean.

Un pequeño bajón físico hoy no es nada importante, solo una consecuencia del estrés y de la semana que ha supuesto para ti bastante nervios. Tómate un momento de relax, vete a un spa o cualquier cosa que te suponga desconectar con todo.

Hoy vas a tener una oportunidad inmejorable para mostrarte agradecido con quienes se han portado bien contigo. A pesar de todo, hay gente muy valiosa a tu alrededor dispuesta a echarte una mano, pero debes hacer un esfuerzo por valorarla más.

Sabrás aceptar que hay muchas cosas que desconoces y aprovecharás cualquier oportunidad que se cruce en tu camino para superarte y aprender algo nuevo. Esa es la mejor actitud, la que te hace superar obstáculos y caminar con mucha mayor tranquilidad.

Es un buen día para empezar a disfrutar de algún deporte relacionado con esta época del año. Si lo haces, te sentirás con mucha más energía no sólo física, sino también mental. En cualquier caso, y si es la primera vez, hazlo con todas la precauciones.

