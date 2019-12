Los mosquitos prefieren a quienes beben cerveza frente a los que consumen refrescos

No prefieren a los hombres frente a las mujeres, ni a los rubios o pelirrojos ante los morenos, ni las pieles claras a las ocuras, pero sí se inclinan por quienes beben cerveza antes que por los que no lo hacen. Existen muchos mitos sobre qué incita a los mosquitos a decantarse por unas víctimas y no por otras, y parece que esta bebida es una de sus debilidades.

Science Insider ha tomado el libro 'El mosquito', de Timothy Winegard, para explicar por qué algunas personas son más proclives que otras a sufrir sus picotazos. El grupo sanguíneo, el olor corporal, la presencia de bacterias en la piel o la cantidad de dióxido de carbono exhalado determinan la probabilidad de ser atacado por estos insectos, así como el consumo de cerveza, que incrementa las posibilidades de convertirse en su objetivo.

El motivo por el que los amantes de la cerveza resultan más apetecibles para los mosquitos es que el alcohol eleva la temperatura corporal, lo que convierte al consumidor en un blanco perfecto. Además, esta bebida contiene sustancias que estos insectos pueden oler a grandes distancias y que también les resultan irresistibles.

Grupo sanguíneo, ácido láctico y olor corporal

El grupo sanguíneo también es clave en la elección de los mosquitos al elegir víctima. Así, quienes tienen sangre tipo 0 reciben más picotazos que los del tipo B y el doble que los del A. Asimismo, la temperatura corporal determina el la posibilidad de sufrir picaduras: cuanto más alta, más probable ser atacados por estas criaturas.

Además, el exceso de ácido láctico en la piel aumenta la probabilidad de ser atacado por los mosquitos, así como el hecho de exhalar más dióxido de carbono. Por eso, el deporte incrementa las posibilidades de convertirse en el blanco de los picotazos, puesto que ascienden los niveles de estas sustancias, así como la temperatura corporal.

Los aromas también son determinantes en la elección de una presa por parte de los mosquitos, ya que rehuyen a quienes tienen un olor corporal muy fuerte. No obstante, dejar de lado la higiene personal no parece ser la solución, pues estos insectos sí se sienten atraídos por el fuerte olor de pies.

Albahaca, aceite de lavanda, citronela, clavo, manzanilla... Todo vale para intentar mantener a raya a los mosquitos y evitar sus molestas picaduras, incluso infusionar ajos y pulverizar el agua resultante por la casa como repelente. Quizá parte de la solución pase por renunciar a la cerveza.