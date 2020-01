Alfred López, 'el listo que todo lo sabe': "Gandhi ahora sería un 'influencer'"

El bloguero y divulgador Alfred López (Barcelona, 1965), autor del blog de 20minutos.esYa está el listo que todo lo sabe, se adentra en la historia política en su nueva entrega editorial Eso no estaba en mi libro de historia de la política (editorial Almuzara). Tanto si habla de sexo como de navidad o política, López se emplea a fondo en ser riguroso y en que la documentación no le cuele ningún fake o como dice él "mentirijilla". Aunque en su nuevo libro destripa también "algunas de las falsedades que se han ido perpetuando en la Historia".

¿A qué responde este cambio de tercio en su trayectoria divulgativa?

Es un libro de largo recorrido que llevaba varios años queriendo escribir y por ello he ido reuniendo historias que me habían llamado mucho la atención cuando hacía mis búsquedas tanto para el blog de 20minutos.es como para Cuaderno de historias en Yahoo. He ido revisando mucho para que la escritura del libro fuera uniforme, cercana al lector como en mis blogs pero con mucho respeto. No es que este libro lo haya escrito para lectores que sean más cultos porque leen Historia sino porque sé que llegará a un público al que le gusta menos el chascarrillo anecdótico.

El primer político corrupto de la historia fue Demóstenes. Tenía que hablar con Mileto y le pagaron para que no lo hiciera

¿Tenía alguna cuenta pendiente con su profesor de Historia en la escuela?

Lo cierto es que cuando de joven veía que los profesores no me explicaban como yo hubiera querido entonces las anécdotas de la Historia quise hacerlo yo ahora que me he convertido en un experto en escarbar y encontrar estas perlas tan escondidas.

¿Por qué la historia académica resulta aún ahora poco edificante?

Supongo que porque se ha ido a lo fácil. Creo que los profesores están evolucionando pero durante muchas décadas se ha ido a lo establecido desde las consejerías y los conocimientos que daba el maestro eran muy poco dados a la improvisación.

¿Cómo se protege del fake news cuando se documenta?

Hay mucha gente a la que le gusta contaminar con historias falseadas porque saben que al público le suelen gustar lo que sale de lo normal. Yo busco mucho, bebo de muchas fuentes y pregunto a muchos historiadores.

Fidel Castro, con 14 años, estaba enamorado del modelo norteamericano

¿Se podría calificar de engaño histórico el hecho de que no sepamos que hubo una Rosa Parks anterior llamada Claudette Colvin?

Colvin hizo lo mismo que Parks (negarse a levantarse de un asiento de un autobús reservado a blancos) en Alabama pero unos meses antes. Se quedó embarazada poco después, con 15 años, tras ser violada por un hombre blanco y los puritanos ultrarreligiosos que mandaban en el movimiento afroamericano la borraron del mapa mediático. Más tarde se fue a vivir con una hermana a Nueva York y se diluyó su caso.

También creemos que Hillary Clinton fue la primera candidata mujer a la Casa Blanca pero no es cierto, nos avisa en este volumen. ¿Quién fue Victoria Woodhull?

La primera mujer en presentarse a presidenta de los Estados Unidos y recibió palos por todos lados. Hillary Clinton nos suena que fue la primera por estar en la era de las redes sociales y porque era la mujer del expresidente Bill Clinton pero muchas otras mujeres lo han intentado antes pero o no lo consiguieron o sus propios partidos las vetaron.

Habla de muchas mujeres en su libro. ¿Quería romper con el androcentrismo de la historia y sobre todo de la política?

Sí, desgraciadamente muchas mujeres han sido ninguneadas a lo largo de la historia y las hay que directamente ni se ha oído hablar de ellas. Uno de mis proyectos es escribir un libro de todas ellas.

Cuando era joven veía que los profesores no me explicaban como yo hubiera querido las anécdotas de la Historia

Hace un guiño a la etimología que le ha hecho famoso en su blog 'Ya está el listo...' explicando el origen de la expresión coloquial chachi y su vinculación con Winston Churchill.

Es una creencia de muchos gaditanos. En la posguerra los productos ingleses que enviaba Churchill eran buenos y esto acabó derivando en el adjetivo chachi. Aunque no es lo que piensan la mayoría de etimólogos. También hablo de los términos escaño o carca.

¿Es cierto que Gandhi escribió en varias ocasiones a Hitler y no recibió respuesta?

Sí y fue muy criticado por ello por el tono condescendiente que usó. La primera la envió unos meses antes de la invasión de Polonia en 1939 y la otra justo después. Hitler no le hizo caso o al menos no hay ninguna referencia de que contestase. Pero las misivas existen y el hombre hizo lo que pudo. En la época era un personaje por así decirlo mediático y de existir ahora sería un influencer.

¿Qué político de los que menciona considera el más carismático?

Gandhi, sin duda.

¿Y el más conciliador?

Gorbachov, por todo lo que hizo para acabar con la Guerra Fría. Y en España, Adolfo Suárez, porque supo sentar en la mesa a todos, fueran de izquierdas o de derechas, respetándose. Uno de los grandes amigos de Manuel Fraga fue Fidel Castro aunque esto no lo saco en el libro.

Pero sí que explica que Castro le envió una carta de joven al presidente Roosevelt.

Él era entonces un adolescente de 14 años y estaba enamorado del modelo norteamericano. Quería pedirle al presidente que le enviara un billete de dólar e incluso le felicita. Luego, cuando se casó, vivió mucho tiempo en los Estados Unidos y se compró un cochazo y estudió allí. Pero políticamente vio todo lo que había y se convirtió en enemigo de los EEUU. Pasa con muchos personajes esto del amor al odio.

¿Por cierto, quién fue el primer político corrupto de la historia?

Demóstenes, en la antigua Atenas. Tenía que hablar con Mileto y le pagaron para que no lo hiciera. Y él lo hizo de una forma muy original. Se puso una bufanda y señaló hacia su garganta para dar a entender que tenía anginas y no podía hablar. Después, hablando con un actor, le preguntó cuánto le pagaban por declamar. Y él le dijo que a él le pagaban más por callar.