El HUCA organiza un concierto navideño con el coro de la Fundación Princesa de Asturias y Ensamble Aula Allegretto

El concierto, solidario, está abierto a pacientes, familiares, personal sanitario y público en general hasta completar las 450 butacas del salón de actos, según indican desde el Principado en nota de prensa.

Durante dos horas, el HUCA vivirá un pequeño intervalo musical que comenzará con la intervención del Cuarteto Ensamble Aula Allegretto, formado por María González Serrano (violín), Antonio Pérez Fernández (violonchelo), Olga Pérez Fernández (violín) y Paula Raposo Rodriguez (piano).

A continuación, los niños del coro de la Fundación Princesa de Asturias, bajo la dirección de Natalia Ruisánchez y con el acompañamiento al piano de Sonia Suero Mangas, interpretarán el Ave María de Michal Lorenc, Nella Fantasía de Ennio Morricone y Chiara Ferreu, All you need is love de John Lennon y Paul McCartney, y Hallelujah de Leonard Cohen. El concierto finalizará con los villancicos Fum, Fum, Fum; We wish you a Merry Christmas y Peaceful, Silent Night.

El concierto ha sido posible por la colaboración la Fundación Princesa de Asturias, el Aula Allegretto, la Asociación Humanitaria para la Formación Sanitaria (HASHTG) y del Servicio de Salud del Principado de Asturias.