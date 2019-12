Milloraran el sabor de l'aigua de l'aixeta per a potenciar el seu consum

Acabar amb les botelles de plàstic i augmentar el consum d'aigua de l'aixeta. Aqueixos són dos objectius que s'ha marcat l'Ajuntament de València per a aconseguir un consum més responsable i sostenible de l'aigua a la ciutat. Per a això, no obstant això, és fonamental que es complisca una premissa: que l'aigua de l'aixeta tinga bon sabor per als consumidors, una cosa que en l'actualitat no es compleix en nombrosos barris.

Per a corregir aqueix problema, la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, va anunciar aquest dijous que la Fundació Aigües de València invertirà 60.000 euros en 2020 per a millorar el sabor, “clau perquè la gent deixe de consumir aigua embotellada”, segons va dir. “L'Ajuntament de València ha de donar exemple i ha de ser el primer 100% lliure de botelles de plàstic d'un sol ús, no sols pels residus que produeixen sinó per la petjada de carboni que implica beure aigua embotellada respecte a beure-la de l'aixeta”, va subratllar la regidora.

“Invertim més de 4 milions d'euros anuals en les plantes de potabilització i més de 8 milions anuals en les xarxes de distribució d'aigua potable a la ciutat”, va agregar Valía durant la presentació d'un conveni de col·laboració amb l'empresa subministradora, el conseller delegat de la qual, Dionisio García, va posar en valor l'aigua de l'aixeta: “A València tenim una aigua estupenda, és veritat que cal continuar treballant a millorar el sabor perquè les sals que té potencien el sabor del clor i és un hàndicap, però tenim una aigua molt més barata que l'embotellada i a més a casa”.

De les accions que es duran a terme gràcies al conveni destaquen la posada en marxa de fonts abeurador que permeten a la ciutadania accedir a aigua de millor sabor, així com un treball de conscienciació. També es realitzaran tastos d'aigua de l'aixeta perquè, segons Valíaa, “el 70% dels consumidors d'aigua embotellada no són capaços de reconéixer l'aigua de l'aixeta”.

Així mateix, l'Ajuntament de València repartirà entre els funcionaris una botella reutilitzable, i instal·larà fonts d'aigua potable filtrada en les dependències municipals. “L'acord és un pas important per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides relacionats amb la preservació del medi ambient i l'adaptació al canvi climàtic”, va explicar la regidora.

Concurs d'idees

Aprofitant la Capitalitat del Disseny en 2022, l'Ajuntament vol llançar un concurs “per a veure quines idees innovadores poden aportar els diferents dissenyadors i creatius”. A més, preveu organitzar visites a les infraestructures públiques de l'aigua.