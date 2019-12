La muestra 'Cazadores de imágenes' ofrece las mejores fotos del V Premio Internacional Jalón Ángel

Los ganadores y las menciones de la última edición de este premio en las tres categorías, Jesús Chacón, en la categoría de Retrato, Kazim Kuyucu, en la de Viajes, y Raquel Enríquez, en la especial Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, compartirán espacio con una selección de las fotografías mejor valoradas por el jurado, ha informado el Grupo San Valero en una nota de prensa.

El director general del Grupo San Valero, César Romero, ha dicho que invertir en cultura "es invertir en futuro porque la cultura es abierta, universal, une a maestros y alumnos y siempre suma".

Por su parte, la comisaria de esta muestra, profesora e investigadora de la Universidad San Jorge, Pilar Irala, ha detallado las particularidades de este concurso por su carácter internacional, el número de imágenes recogidas y el prestigio de los fotógrafos que han querido participar en él.

Asimismo, el presidente de Fundación Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas Domínguez, ha expresado su agradecimiento al Grupo San Valero y en especial al archivo fotográfico Jalón Ángel "por pensar en esta casa, el antiguo Palacio Coloma, para presentar y acoger esta importante muestra que hoy inauguramos".

"Caja Rural de Aragón ha sido patrocinadora del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, al igual que el Grupo San Valero" y "acoger en esta sala las magníficas fotografías del Parque Nacional no hace mas que poner énfasis en la importancia de los valores que transmite la naturaleza, la montaña y que compartimos estas dos instituciones cien por cien aragonesas", ha agregado.

CAMBIOS

En esta ocasión, se ha cambiado la sede de la muestra, así como las fechas ya que en años anteriores tuvo lugar en los meses de abril o mayo. A partir de ahora, pasará a celebrarse a finales de año. Además, la convocatoria del Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel, hasta ahora abierta a partir del mes de noviembre, pasa a convocarse en enero.

Entre los fotógrafos participantes se encuentran ganadores de diferentes premios, así como colaboradores de revistas, agencias y medios de comunicación de prestigio internacional, como Flotante Mag (Mexico), Vogue Italia, El Mundo, El País, Absolute, Mondo Sonoro, The Economist, Esquire, Forbes, Expo Commonwealth, Ural Pathfinder, The New York Times, Der Spiegel, Al Jazeera, Diari Ara, The Guardian, 6 Mois, Days Japan, New Internationalist y Earth, Natur, entre otros.