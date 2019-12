PSPV considera "desleal con el Rialto" que Compromís nombre un alcalde pedáneo independiente para Benimàmet

Los socialistas han considerado, mediante un comunicado, que sus socios no han "respetado" la voluntad de los vecinos de este pueblo de València, en el que los socialistas ganaron las elecciones por delante de Compromís (con 1.930 votos frente a 1.570). En unas declaraciones ante los medios realizadas este viernes, la vicealcaldesa socialista se ha mostrado "sorprendida" por esta decisión.

"Desde el principio hemos defendido que sea la fuerza de Gobierno más votada por los propios vecinos y vecinas de los pueblos de València quien ostentara la alcaldía pedánea", han señalado los socialistas, para quienes esta postura es "la única coherente con la voluntad de avanzar en la capacidad de decisión de los pueblos de València que está impulsando el Govern del Rialto y, concretamente, en Benimàmet-Beniferri aquella que está en consonancia en su voluntad de avanzar hacia la entidad local menor".

De hecho, han señalado que ha sido la postura de Compromís, contraria a esta propuesta, la que ha impedido que se nombre alcalde en seis meses. "La decisión de Compromis no es contra los socialistas, sino contra las vecinas y los vecinos de Benimàmet-Beniferri", han aseverado.

"El criterio general aplicado en el resto de pueblos de València es que quien ha obtenido el mejor resultado, se sitúe al frente de la alcaldía y es el mismo cuya aplicación defendemos en este caso, puesto que no existe ningún motivo para lo contrario", han asegurado.

COMPROMÍS PROPONE UNA PERSONA "INDEPENDIENTE Y DE CONSENSO"

Por su parte, en otro comunicado anterior, Compromís ha anunciado su decisión de nombrar a una persona "independiente y de consenso" para la alcaldía pedánea de este pueblo de València.

La coalición "no considera que haya ninguna crisis": "se ha afrontado una situación que había que desbloquear por parte de quien ostenta la competencia en este tema, todo entra en la normalidad de la gestión de un gobierno de coalición, no tenemos que estar de acuerdo en todo al 100 por 100". "Ha habido diálogo durante seis meses, se ha tomado una decisión equilibrada, y una vez desbloqueada la anomalía, no hay que dramatizar", han agregado.

Así, los valencianistas han manifestado que "la decisión de nombrar a los alcaldes pedáneos es exclusiva del alcalde". "Él decide a quién delega sus competencias en los Pueblos de València", han manifestado. Asimismo, han aseverado: "los vecinos de los pueblos tienen derecho a tener ya sus alcaldes, seis meses después de las elecciones".

"La postura del PSOE no es razonable y Compromís ha decidido desbloquear la situación, más allá de intereses partidistas: estamos aquí para dar soluciones a la gente, para facilitar su día a día, y por eso es necesario nombrar ya a los alcaldes", han agregado, por lo que han propuesto una "solución de consenso" en la cual Compromís cede a los socialistas las alcaldías del Perellonet y Poble Nou y se nombrará a una persona "independiente y de consenso" para Benimàmet.