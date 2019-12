El IES La Albericia participa en dos proyectos Erasmus+ con centros educativos de 9 países

Los proyectos se han presentado este jueves en un acto al que ha asistido la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, que ha destacado la "gran implicación" de este centro, tanto del equipo docente como del alumnado.

Los dos proyectos tienen una duración bianual y plantean como objetivos generales la mejora de las destrezas sociales, comunicativas, idiomáticas y del campo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Asimismo, en cada uno de ellos se plantean viajes a los centros escolares participantes por parte de varios alumnos y profesores.

Uno de los proyectos, denominado 'Living beside the water', está orientado a alumnado de 2º de ESO y tiene como finalidad particular estudiar el factor agua (mares, lagos, ríos...) en las ciudades en las que se ubican los institutos desde distintos puntos de vista: geológico, histórico, ecológico o artístico.

Participan centros de España, Grecia, Italia, Lituania, Portugal y República Checa. Algunos de ellos ya han viajado a Grecia, han convivido con las familias de los alumnos griegos y han valorado muy positivamente sus experiencias.

El otro proyecto, 'Robots to collaborate, communicate and share' está orientado a alumnado de 3º de ESO y pretende comprender y apreciar la utilidad de la robótica en la vida cotidiana, así como desarrollar aplicaciones para ayudar a la conservación del medio ambiente.

Participan España, Francia, Grecia, Hungría, Polonia y República Checa. Algunos de ellos realizan el primer viaje de intercambio a Francia el 18 de diciembre.

Ambos proyectos finalizarán en un encuentro en Santander en mayo de 2021.

En la presentación ha estado presente además la directora general de Innovación e Inspección Educativa, Mercedes García, el director del centro, Miguel Ángel Ortiz; los coordinadores de los programas Ángel Cuesta e Ismael Díez, y una amplia representación del alumnado del centro.