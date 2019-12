Consultar el horóscopo de hoy: jueves 12 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 12 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a disfrutar mucho de un espectáculo o una salida de ocio que esperabas con ilusión. Será, además, una buena ocasión para mejorar tu imagen o lucir algo que has comprado hace poco. Déjate llevar por ese toque frívolo que te viene bien de vez en cuando.

Económicamente, mejoran las perspectivas y te llega una cantidad de dinero que te hará afrontar con tranquilidad una deuda o un pago importante. En cualquier caso, organiza bien tus finanzas sin derrochar. Es momento de pensar en el futuro.

La Luna llena en tu signo te hará estar pensativo, algo más ensimismado que de costumbre y un poco fuera de la realidad, lo que hará que alguien piense que no te comprende muy bien. No te preocupes por eso porque no es nada que de verdad te afecte.

Dejas vagar tu mente sin ganas de hacer nada, pero eso no es tan malo como crees y no debes sentirte mal por ello. A veces, esos espacios en blanco sirven para dejar atrás el estrés y volver como nuevo en el camino por alcanzar las metas o los sueños.

No te interesa estresarte por lo que los demás quieran hacer y por los planes que organicen. Si no te apetece hacer algo, debes decirlo con tranquilidad, sin mal humor, pero con la intención de que te respeten. Diles que puedes unirte a ellos más tarde o en otro momento.

Hoy tendrás encuentros agradables y con buen nivel de conversación, especialmente si te mueves en el terreno intelectual o cultural. Si no, también puede ser muy divertido lo que te propones hacer. En cualquier caso será una jornada muy entretenida.

Vas a tener hoy mucha complicidad con alguien muy próximo con quien te llevas muy bien y compartes muchas opciones. Le contarás algo que te preocupa y te abrirá los ojos a una solución. Lo cierto es que remonta tu humor bastante y hay sonrisas.

No te dejes llevar por el consumismo y gastes más de lo necesario y en cosas completamente inútiles que luego vas a dejar tiradas en cualquier parte. Piensa en regalos o caprichos solidarios que beneficien en ambas direcciones, que ayuden a alguien.

Si ves que algo ha cambiado en tu relación de pareja, debes de preguntarte porqué. No se trata de que sea negativo, sino de una evolución que en el fondo puede ser muy beneficiosa para ambos. Quizá te plantees ir más allá o ampliar la familia.

Te pedirán un favor que no te apetece mucho hacer, pero debes de demostrar que cuando quieres, sabes regalar generosidad y solidaridad. Hay causas que merecen la pena, no lo olvides, así que deja esa pizca de pereza que tienes y ponte a funcionar.

No quieres cambiar tus hábitos cotidianos y eso perjudica muchas veces tus relaciones personales, sobre todo si convives con compañeros o con la pareja. Plantéate que eso no es lo ideal y que debes ceder. Si te vas de vacaciones, proponte empezar de nuevo en este terreno a la vuelta.

Echas de menos a algunas personas de tu familia o de tu entorno que han tomado otros caminos y se han alejado. Debes dejar que cada uno siga su sendero, sin ataduras y en libertad. Te lo agradecerán, ya que entenderán lo que haces por ellos.

