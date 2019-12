CCOO reclama la reclasificación del personal de ayuda a domicilio de la Administración Local.

Para este sindicato, se trata de un "sector clave para la sociedad y el mundo rural, desempeñado mayoritariamente por mujeres, mal valorado y peor pagado", ha explicado CCOO en una nota de prensa, cuya propuesta pasa por elevar la categoría profesional actual en el 'Grupo E', el más bajo de la clasificación, al inmediatamente superior, el 'C2'.

Se trata de una petición que va dirigida al personal de comarcas, mancomunidades y ayuntamientos de todo Aragón, ha detallado esta organización, que ha advertido de que a estas trabajadoras "ya les está exigiendo, desde 2015, la titulación requerida para el Grupo C2, mientras se les mantiene en el grupo inferior para el que no se debería exigir ninguna titulación".

CCOO ha indicado que esta reclasificación se plantea considerando que la tarea desempeñada por estas trabajadoras supone uno de los "pilares básicos" en la prestación de servicios sociales en el medio rural y atención a personas mayores con dificultades para realizar por si mismas las tareas de la vida diaria.

Se da la circunstancia de que la totalidad del personal que realiza estas laborales son mujeres y que solo el diez por ciento disponen de un contrato fijo frente al 90 por ciento con contratos a tiempo parcial, muchos de los cuales no alcanzan ni siquiera las 20 horas semanales.

Su salario, según las fuentes sindicales, se ajusta al Salario Mínimo Interprofesional por lo que unido a la elevada tasa de temporalidad no llega a alcanzar una media de 400 euros mensuales, "exigiéndoles además una alta disponibilidad e incluso el uso de su coche particular para desplazarse de una localidad a otra".

CCOO ha añadido que el trabajo que desempeña supone atender a personas dependientes, muchas con movilidad reducida, "lo que les obliga a un elevado esfuerzo físico que les origina frecuentes problemas musculoesqueléticos".

MEDIDA ASUMIBLE

El sindicato ha esgrimido que el coste de esta subida de categoría profesional "es perfectamente asumible por las entidades locales" ya que en trabajadoras a jornada completa puede suponer unos 54 euros mensuales, y la mayor parte tienen jornadas muy inferiores.

Para CCOO, la reclasificación implicaría una mejora en sus retribuciones, pero también sería un "importante acicate" para evitar "el deterioro progresivo y abandono del medio rural, que es donde principalmente desarrollan sus tareas las personas a la que se dirige la propuesta".

El sindicato va a iniciar una campaña de información dirigida a las trabajadoras, así como a comarcas, mancomunidades y ayuntamientos en la que se hará llegar las reivindicaciones que plantean, que incluyen, además de la adscripción mediante modificación de la Relación de Puestos de Trabajo al Grupo C2, una jornada mínima de 25 horas semanales y ofertas de empleo público que doten de plantilla suficiente para cubrir las necesidades.

Al respecto, CCOO ha precisado que el número de beneficiarios no deja de crecer mientras las plantillas disminuyen. La estabilización de plantilla, el pago de un plus de conducción de vehículo propio, la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales y el reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedad profesional son otras de sus peticiones.

Comisiones Obreras ha manifestado que si no consigue la reclasificación mediante la negociación colectiva, se está planteando llegar a los tribunales, al entender que no se les puede exigir una titulación para realizar su labor mientras se les adscribe a otra categoría profesional más baja que no requiere ninguna.