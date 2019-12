El troleo épico de Roberto Leal a David Broncano en 'La resistencia': "Esto es de lo mejor que se ha hecho aquí"

Roberto Leal visitó el pasado martes La resistencia y demostró la complicidad que tiene con David Broncano. Durante la entrevista, el presentador de La 1 repasó sus inicios al frente de España directoy ambos bromearon sobre sus formas frente a la cámara y el cambio físico que ha dado.

Sin embargo, con la mítica pregunta del dinero de Broncano, quien más se rió fue Leal, pues lo troleó de una forma épica nunca vista. "El dinero que yo tengo está en la Wikipedia porque es público", apuntó el presentador de Operación Triunfo refiriéndose a que está contratado por RTVE, la cadena pública.

"¿Es en serio esto? Buscadlo, buscadlo", pidió Broncano impaciente y con cara de sorpresa. "A ver al principio, arriba", dijo Roberto Leal cuando mostraron su página oficial.

💵 Después de semejante trolleo, uno sólo puede aplaudir. A tus pies, @RobertoLealG#LaResistenciapic.twitter.com/aWtogMRjPu — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 10, 2019

Al verlo, el público comenzó a reírse y el presentador de Movistar+ empezó a aplaudir. "Roberto Leal es un periodista, reportero y presentador de televisión español", comenzaba el texto de Wikipedia. Pero luego ponía otra cosa que se salía fuera de lo normal: "Y desde que nació empezó a amasar una gran fortuna y, como sabía que hoy en La resistencia le iban a preguntar cuánto dinero tiene... ¡A tu casa, Broncano!".

De este modo, Roberto Leal troleó a David Broncano, pues Wikipedia es un portal que cualquiera puede editar. Sin embargo, este tipo de bromas o información falsa suele ser eliminada cuando los responsables revisan estos cambios. De hecho, la página ya ha vuelto a su estado original y ya no contiene este texto.

"Pero Roberto, esto es de lo mejor que se ha hecho aquí en 2 años. Joder, un aplauso para Roberto. Trol reconoce a trol", alabó Broncano.

Las lesiones de Roberto Leal practicando sexo

Perdonad si usamos demasiados tecnicismos médicos y no entendéis nada. #LaResistencia@RobertoLealGpic.twitter.com/DVd8ZF6CGU — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 10, 2019

A ambos presentadores les dio tiempo a tratar otros temas, como el sexo. Y es que Broncano, ni corto ni perezoso, le preguntó a su invitado si había "tenido alguna lesión durante la práctica de algún tipo de actividad sexual".

"Tuve un problema de joven que era, cuando estaba un poquito fogosete, se me subía uno de los dos (testículos) bastante para arriba y me lo tenía que bajar con el dedo gordo", confesó Roberto Leal. "Te lo prometo. Era una cosa rara. Yo estaba a lo mío, me buscaba y me faltaba algo, y es que estaba arriba".

"¿Y tenías que ir bajándolo como cuando metes el cordón en la capucha?", preguntó el presentador de La resistencia. "O lo típico de la pasta de dientes que va de abajo para arriba, y al final lo sacas", continuó comparando Leal.