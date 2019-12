El Ayuntamiento de Basauri no podrá personarse como acusación popular en el juicio por presuntos abusos a un menor

El Consistorio basauritarra se personó como acusación popular en las diligencias judiciales como consecuencia de la detención de una persona por presuntos abusos sexuales a un menor en el municipio. La personación fue recurrida por la defensa del acusado y la Fiscalía, solicitando que no se permitiera al Ayuntamiento de Basauri ejercer la acusación popular, y el recurso fue estimado por el Juzgado de Instrucción que investiga el caso y recurrido por el Consistorio basauritarra.

Según ha indicado el Consistorio, el fallo judicial del Juzgado de Instrucción "estimaba que aunque el ejercicio penal por parte del Ayuntamiento de Basauri no obedece a ningún ánimo espurio, -es decir, que puede estar justificado en motivos objetivos y razonables-, no obstante, la ley no otorga específicamente esta facultad a los Ayuntamientos respecto a los delitos sexuales a menores, a diferencia de casos como los de violencia de género, por ejemplo".

El Ayuntamiento de Basauri presentó entonces un recurso ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, alegando que estaba "legitimado para ejercitar la acción popular en defensa de las víctimas de malos tratos y agresión sexual", ya que entendía que la Ley número4/2005 del Parlamento Vasco de igualdad de Mujeres y Hombres "faculta a las entidades locales de la Comunidad Autónoma Vasca para ello, haciendo mención expresa al ejercicio de la acción acusatoria en los procesos penales".

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha desestimado el recurso municipal basándose "en criterios análogos a los expuestos en el fallo judicial previo, esto es, que la Ley de igualdad permitiría la personación del Ayuntamiento en procesos de violencia contra las mujeres, pero no en casos de presuntos abusos sexuales a un menor por un entrenador de fútbol", ha precisado el Consistorio.

El Ayuntamiento de Basauri ha recordado que ha puesto en marcha un programa de prevención y atención a víctimas de abusos a menores, que recoge medidas en diferentes ámbitos, como una ventanilla única de acogida y atención a las víctimas, jornadas de formación y prevención y una campaña informativa sobre el programa.