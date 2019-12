El PSOE vuelve a pedir a Salvador que dé "un paso atrás" por la "crisis" de los fondos europeos para el empleo

En un comunicado, la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, ha condenado "la nueva polémica protagonizada por Cs a cuenta de los planes de empleo para los granadinos que ha dejado patente la debilidad de un alcalde que gobernaba con tres concejales, para en las últimos días pasar a sólo dos por las disputas internas y diferencias manifiestas".

Para la socialista, "este señor tiene que dejar de hacer daño a Granada y darse cuenta de que si no es capaz de liderar a sus propios compañeros, mucho menos a una ciudad que no le ha votado y a la que no representa".

"Estamos ante un ejemplo más de la sinrazón que gobierna esta ciudad y ante una situación kafkiana y dantesca que pone de manifiesto el daño irreparable que en menos de seis meses se está provocando no sólo a la imagen de Granada, sino a la credibilidad de una ciudad a la que le ha costado mucho dejar atrás el estigma de la corrupción", ha dicho Ruz.

Esta cuestión surge después de que el Ayuntamiento planteara el jueves que agotará las vías para invertir los alrededor de 9,5 millones de euros de fondos europeos que le corresponden en el marco del proyecto 'Enclave de empleo' desde el consenso con los grupos de la oposición que habían criticado que se rechazara este montante, como había defendido Olivares con base a informes técnicos.

La socialista también ha señalado que, en estos días, en el Ayuntamiento se asiste a "un nuevo capítulo del patético desgobierno que cada día protagoniza Luis Salvador, una persona que a diario demuestra su incapacidad para ser alcalde de Granada".

Respecto a los motivos esgrimidos para no gestionar los fondos, la edil del PSOE ha sentenciado que "nadie en su sano juicio es capaz de creer que la Unión Europea aprueba una ayuda millonaria a un proyecto mal construido, sin los informes técnicos necesarios y sin contar con el respaldo institucional que requiere. Pensar en eso es tomarnos el pelo a todos y una demostración de un gobierno basado en la mentira y la crispación".

Por su parte, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha descartado que exista "un pulso" con su concejal de Empleo, Manuel Olivares, como él de Ciudadanos (Cs), por la gestión de los fondos europeos correspondientes al proyecto 'Enclave de empleo'.

Preguntado por los periodistas por este asunto, que llevó a que PSOE y Podemos-IU aprobaran una moción en Pleno instando al equipo de gobierno local, de Cs y PP, que desistiera de la vía de renunciar a los fondos, el alcalde de la ciudad ha indicado que esperaría que, si los nuevos informes solicitados avalan, en el plazo de unos 15 o 20 días, que se puede optar a esos 9,5 millones sin riesgos para la economía de la ciudad, Manuel Olivares "cambiaría" de "criterio".

A raíz de la "controversia" después de que Olivares manifestara, tras la reunión mantenida el pasado jueves con el alcalde, técnicos y portavoces de los grupos políticos, que dejaría el área de Empleo si el proyecto finalmente sale adelante, Salvador ha mantenido una reunión con él en la mañana de este miércoles.