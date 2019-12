Bloc i País exigeix garantir el vot de militants del Bloc davant la proposta d'obrir-ho a independents de Compromís

"La direcció del Bloc ven un congrés obert quan nostra militància ha de pregar el vot", ha advertit en un comunicat el coordinador del corrent, Vicent Fernàndez i Capilla.

Com a alternativa, Bloc i País proposa un protocol per a aglutinar la militància de totes les formacions valencianistes que ara com ara no formen part del Bloc, "no només Gent de Compromís, sinó també, per què no, la qual forma part d'Esquerra Republicana del País Valencià".

La seua proposta passa per ampliar la base del Bloc "fent-ho bé". "Primer ens unim, pactem com ho farem i després ja decidim entre tots el projecte comú que sorgirà", ha il·lustrat el coordinador, per a qui "no té sentit que gent que no és militant d'un partit puga decidir com s'organitza una formació amb la qual pot ser que ni tan sols continue participant".

En aquest context, recorda que l'actual Llei de Partits no preveu aquesta possibilitat, amb el que adverteix que la proposta de la direcció del Bloc pot comportar problemes. "Al final, estem buidant de contingut la figura del militant, que se sent menyspreat i infravalorat per la seua direcció, cap a no sé sap molt bé què", ha lamentat el coordinador.

Paral·lelament, Bloc i País ha presentat diverses propostes de cara al conclave del dissabte, en la mateixa línia d'una major participació de les bases: que s'elimine el requisit d'inscripció per a poder participar i que tota la militància del Bloc siga membre del congrés.