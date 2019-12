Investigadores de la UGR diseñan una cama para evaluar la calidad del sueño durante el descanso

Según ha informado la universidad en una nota de prensa, el usuario no tendrá que usar ningún tipo de accesorio ni conexión durante el sueño, no interfiriendo por tanto en la posición o movimientos nocturnos del mismo.

Únicamente controlando el sistema mediante una aplicación en el teléfono móvil, se podría obtener información sobre las fases del sueño, tiempo de sueño, si se ha tenido algún episodio de apnea o de actividad. La obtención de información se hará con la medida de diversos parámetros fisiológicos. El desarrollo está siendo validado mediante técnicas clínicas de referencia usadas de manera rutinaria para los estudios médicos de las alteraciones del sueño.

Otra de las principales características del dispositivo es su fiabilidad en cualquier posición del sujeto y para un amplio rango de personas, ya que tiene la posibilidad de calibrarse de forma automática para distintos pesos y alturas, dotando al sistema de una gran versatilidad.

La calidad del descanso durante el sueño es un parámetro de nuestro bienestar que condiciona de manera muy relevante nuestra calidad de vida y salud. La falta de sueño o su mala calidad es origen de numerosas enfermedades tanto físicas como psíquicas.

Incluso en grado leve, es muy común experimentar la falta de energía que se tiene tras un descanso inadecuado. Precisamente, para no perturbar esta calidad del sueño, son muy interesantes las soluciones de monitorización no invasivas, es decir, aquellas en las que no se requiera conexión alguna sobre el usuario.

El equipo de investigación ECSENS, tras la selección de los sensores más apropiados para esta aplicación, ha diseñado un sistema electrónico portátil que realiza el procesado analógico y digital de las señales recibidas desde dichos sensores integrados en el colchón Lo Monaco para determinar los parámetros de interés.

Este sistema miniaturizado (que, dado su pequeño tamaño también se podrá integrar en el colchón), se configura y transmite la información mediante una aplicación sobre el teléfono móvil con una interfaz de usuario muy intuitiva.

La empresa granadina Lo Monaco Hogar SL aporta su experiencia en el campo del diseño de colchones y su compromiso futuro de su posible comercialización mientras que la Cátedra de investigación del sueño realiza los ensayos clínicos y la validación del sistema de monitorización, siendo éstos últimos la fase actual de desarrollo.

Las aplicaciones de este proyecto son muy prometedoras: desde el uso a nivel particular de este tipo colchones, que superará a la información proporcionada por pulseras de actividad, hasta su aplicación preclínica para personas que sufren el síndrome de piernas inquietas (enfermedad de Willis-Ekbom), síndrome de Apnea Obstructiva del sueño o monitorización de pacientes de larga estancia y de personas mayores, incluso pudiendo enviar alertas si se detectan periodos de apnea superiores a un determinado tiempo.