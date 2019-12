Alyson Eckmann 'engaña' a Instagram y logra publicar un desnudo integral

Aunque saltó a la fama en nuestro país tras su paso y su victoria en la quinta edición de Gran Hermano VIP, y después fue una de las presentadoras más carismáticas del polémico programa de Mediaset Hable con ellas, hacía tiempo que Alyson Eckamn no protagonizaba ninguna exclusiva.

Sin embargo, desde hace tres días, ha logrado, de nuevo, estar en boca de muchos y no ha sido por dar unas declaraciones polémicas o por ser un nuevo fichaje de Telecinco. La americana ha conseguido sortear la censura de Instagram y ha publicado un desnudo integral que aún sigue visible en su cuenta pública.

Con más de 15.000 likes y numerosos comentarios felicitándola por su proeza, las dos fotografías de Eckmann en una ducha al aire libre en California han logrado lo que otras muchas similares no han conseguido: seguir visibles para los usuarios a pesar de ser un contenido ofensivo o de mal gusto según las políticas de Instagram. Eso sí, consciente de las posibilidades de ser censurada, los pezones de la americana aparecen ocultos tras el emoticono de una estrella, con lo que solo puede apreciarse la silueta de la joven a contraluz en un paisaje de lo más natural.

Un mensaje positivo

El desnudo integral de Aly Eckmann en Instagram viene con un mensaje body positive con el que la celebrity ha querido celebrar los cuerpos diferentes y saludables. Así, con la típica contraposición de 'Instagram vs. vida real', la joven ha explicado que, al ver fotos de hace algunos meses en las que se veía genial, se ha dado cuenta de lo injusta que estaba siendo ahora con su físico después de haber cogido algunos kilos.

"Somos muy duros con nosotros mismos y necesitamos relajarnos. Si eres feliz, saludable y tienes energía, ¿por qué te estresas? Desde hace dos años he tenido que comprar mucha ropa nueva, porque he subido algunas tallas, pero nunca me he sentido mejor conmigo misma", ha confesado la ex gran hermana, recibiendo el apoyo de muchos de sus casi 300.000 seguidores.