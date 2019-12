PP i Cs exigeixen una baixada d'impostos i més inversió a València

Tant el PP com Ciutadans han presentat nombroses al·legacions contra els pressupostos de l'Ajuntament de València per a 2020, aprovats el passat 14 de novembre pel Govern local. Així, el grup popular ha presentat fins a 30 esmenes als comptes municipals i Cs, més de 200.

Entre aqueixes al·legacions, el PP reclama, per exemple, una baixada del 10% en el rebut de l'Impost de Béns immobles (IBI), perquè adverteix que la pujada de taxes aprovada per Compromís i PSPV obligarà les famílies valencianes a pagar 100 euros més a l'any. “Ara és moment de baixar impostos, ja que la situació econòmica ho permet i, en la nostra opinió, aquesta reducció de l'IBI contribuiria a dinamitzar l'activitat econòmica a la ciutat”, va explicar la portaveu popular María José Catalá, que també va reclamar “bonificacions per a les famílies nombroses o per a les galeries d'Art”.

Segons el grup popular, “des que governa Ribó els valencians paguem 68,5 milions d'euros més en impostos”. Dins de les partides de despeses, el PP també ha proposat nombroses rectificacions, entre elles la d'executar un pla urgent per a salvar l’Albufera.

“Proposem que es destine més diners a la cura i manteniment de la Devesa Albufera perquè som conscients del privilegi mediambiental que suposa comptar amb un Parc Natural i volem protegir-lo”, va dir Catalá.

També demana “un pla de xoc contra la pobresa” després de denunciar el fracàs dels plans municipals en aqueix sentit: “Compromís-PSPV van arribar a l'alcaldia amb l'eslògan de salvar persones, però cinc anys després els índexs de pobresa a la ciutat són majors i les persones sense sostre que viuen en el carrer continuen augmentant. No podem permetre que més de 700 persones visquen cada dia als carrers de la ciutat”.

Els populars reclamen, així mateix, més suport “per a la infància i l'ocupació”, així com l'eliminació d'ajudes a entitats catalanistes perquè “no es destine import algun del pressupost d'aquest Ajuntament a entitats, fundacions o associacions pancatalanistes, que en les seues actuacions comporten una vulneració de la legalitat vigent, donant suport a processos independentistes contraris a la Constitució espanyola i al nostre Estatut”.

Ciutadans, per part seua, sosté que ha impugnat els comptes per “falta de crèdit per al clavegueram, les platges, el canvi climàtic, educació infantil de 0 a 3 anys, jardineria, dotacions per a policies i bombers i l'EMT”, entre altres raons. El seu portaveu, Fernando Giner, va assegurar que el pressupost municipal “és un pressupost contaminat, fruit del repartiment de poder entre Compromís i el PSPV, dos partits que han fet de tapar-se les misèries el punt principal del seu pacte de Govern”.

A més, Giner va denunciar que els comptes continguen “incompliments normatius” i que no incloguen mesures per a “corregir els errors vinculats a l'estafa de l'EMT”, una cosa “temerària” perquè “l'estafa podria tornar a repetir-se”.

Polèmica en Les Corts

La Comissió d'Economia de les Corts va votar aquest dilluns finalment les esmenes dels grups a la coneguda com a Llei d'Acompanyament. La jornada va estar acompanyada de polèmica en criticar PP i Cs que s'admetera l'esmena d'aproximació que van presentar els grups del Botànic després d'arribar a un acord entorn de la bonificació a empreses dels impostos de Successions i Donacions en el recés en el qual l'oposició va abandonar la sala.