Usuaris de Rodalia convoquen una protesta davant la situació "insostenible" en el nucli de València

Els problemes que arrossega la xarxa de Rodalia de Renfe en el nucli de València, principalment en forma de cancel·lacions i retards, ha satisfet la paciència de molts usuaris, que han decidit passar a l'acció amb protestes col·lectives.

És el cas de la plataforma Indignats amb Renfe, que ha convocat una protesta per a aquest dissabte, 14 de desembre, en l'Estació del Nord de la capital valenciana contra la "insostenible" situació dels trens de Rodalia i Regionals, davant la successió de cancel·lacions en hores punta, retards habituals, avaries i falta de personal.

Aquest dilluns, sense anar més lluny, Renfe ha comunicat, a través del seu compte de Twitter, la supressió de set combois: tres de la línia C1 (València-Gandia de les 14.41 h i dues Gandia-València a les 9.12 i a les 11.25 hores), dues de la C2 (València-Xàtiva a les 15.05 i al revés a les 8.53 h), C6 (Castelló-València, 7.30 h) i C3 (Buñol-València, a les 7.25 h).

En sis dels set trens cancel·lats, Renfe Rodalia al·lega "incidències tècniques" per a suprimir l'expedició i demana disculpes per les molèsties.

A més de les cancel·lacions, s'ha produït una demora de 35 minuts en la línia de Rodalia entre València i l'Alcúdia de Crespins a l'altura de Silla, i el trajecte des d'Alcúdia a Moixent s'ha hagut de prestar en taxi.

En la concentració convocada per al dissabte a partir de les 12.00 hores, els viatgers afectats recolliran signatures per a entregar-les a través d'una carta al Defensor del Poble, amb l'objectiu de transmetre a aquesta institució la situació i rebre el seu suport.

La protesta parteix de les afeccions que es produeixen des de fa uns mesos en els Rodalia i Regionals del nucli de València, "el més afectat d'Espanya", segons el portaveu de la plataforma, Samuel Martínez.

Indignats amb Renfe exigeix dimissions dels responsables del servei de Rodalia en tindre constància que "tots els dies es cancel·len trens sense avisar i sobretot en hora punta, quan més usuaris hi ha", sumat a les incidències per avaries tècniques. Tampoc "hi ha maquinistes ni interventors ni treballadors de tallers suficients per la falta de personal", afig.

En aquest context, la plataforma lamenta que la situació "ha empitjorat moltíssim des de setembre" en els Rodalia i Regionals de València, malgrat la protesta similar que els afectats van dur a terme al març d'enguany.

Respecte al possible traspàs de competències a la Generalitat, el col·lectiu aposta perquè l'administració autonòmica participe en matèria d'horaris o altres qüestions organitzatives, encara que adverteix que "si assumeix tota la gestió pot ser contraproduent i es podria crear una altra ‘Renfe en xicotet’ com a Catalunya".

La plataforma ha convidat a altres col·lectius perquè se sumen a la protesta, com En defensa del ferrocarril de CGT, i a partits polítics. La concentració també servirà per a demanar la dimissió o destitució dels responsables de Rodalia i Regionals de València ja que la situació d'aquests serveis es deu "a la mala gestió", segons la plataforma.

Fins a 2.000 trens suprimits a l'any

En 2017 i 2018 només a València es van suprimir 2.000 trens per any en Rodalia i Regionals "quasi tots per falta de personal, material o manteniment de material", i en els últims anys s'han perdut més de deu milions d'usuaris per "el mal servei prestat i les interminables i innecessàries obres del Corredor Mediterrani, que és un AVE camuflat que no ha portat beneficis als usuaris", segons el manifest.

Entre les principals demandes es troba la priorització de les inversions en el més necessari i urgent, i una reestructuració dels horaris i les freqüències per a un servei puntual i amb garanties de circulació, sense cancel·lacions d'última hora, així com la contractació del personal necessari.

També demanen material ferroviari en condicions, assegurança, de qualitat, sostenible i energèticament eficient, disposar del personal necessari en les estacions, i l'adaptació de les línies actuals de Rodalia per a respondre a les necessitats de la població. La plataforma reivindica, a més, una anàlisi de les inversions en electrificació de les línies i en la duplicació de les vies, i la integració tarifària amb FGV i l'autobús.

Puig veu el servei "molt millorable"

Per part seua, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestat que el servei de Rodalia és "francament molt millorable" i considera que la seua gestió hauria de ser transferida a "mitjà termini" a la Generalitat amb "unes condicions financeres raonables". Sobre aquest tema, ha assenyalat que aqueix servei ha de ser "molt millor del que és" perquè és "francament molt millorable" i, en aqueix sentit, ha recordat que el Consell va exigir aquestes millores tant a l'anterior executiu del PP com a l'actual Govern en funcions.

A més, ha defensat els avantatges d'una gestió "de proximitat" i, per això, afirma que "a mitjà termini el servei de Rodalia ha de ser gestionat per la Generalitat". No obstant això, recalca que perquè puga donar-se aqueix traspàs de les competències "ha d'haver-hi unes condicions econòmiques i financeres raonables que servisquen perquè els ciutadans tinguen el servei de proximitat que es mereix".