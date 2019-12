El debat de la Llei d'Acompanyament acaba amb anunci de recursos i desacord del Botànic en l'esmena sobre policies

Al seu parer, el reglament no permet la Mesa acceptar eixa esmena perquè ja havia acabat el debat i també han esgrimit que es plantejava com a esmena d'aproximació quan el text no s'aproxima a cap article de la llei, sinó a una esmena. Per açò, els dos grups han anunciat que presentaran recursos a la decisió i no han participat en la votació, com tampoc ho ha fet Vox. Finalment, ha tirat avant amb els vots del Botànic.

Durant la votació d'aquesta Llei de Mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat han vist la llum totes les esmenes plantejades pels tres grups que recolzen el Consell -PSPV, Compromís i Unides Podem- menys una, la relacionada amb la interinitat dels policies locals, a la qual Unides Podem (que va firmar l'esmena) finalment ha donat el vot en contra.

Quedarà 'viva' per a ser votada en el ple del dia 18, encara que Unides Podem no s'ha mostrat predisposada a canviar el sentit del seu vot, mentre des del PSPV han indicat que buscaran un acord.

Així mateix, Unides Podem i Compromís havien plantejat dos esmenes (sense el PSPV) per a la instauració d'una taxa sobre begudes ensucrades que han retirat abans de la votació.