Els valencians es casen cada vegada menys i el 81% ho fa ja només pel civil

Els valencians es casen menys que fa una dècada i els qui decideixen fer-ho opten de forma molt majoritària per la fórmula exclusivament civil enfront del ritu catòlic, en franca reculada durant els últims anys. Així ho mostren les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que indiquen que huit de cada deu noces celebrades l'any passat en la Comunitat Valenciana van ser civils, quan en 2008 només representaven la meitat del total. D'aquesta manera, durant l'any passat 2018 es van certificar en aquesta autonomia 17.876 matrimonis, dels quals 14.528 van ser només civils, és a dir, el 81,27% del total.

Aquesta fórmula s'ha estés de forma inversament proporcional a la caiguda de noces religioses. Les registrades en les parròquies catòliques valencianes en 2018 van ser 3.080, el 17,23% del total. En canvi, fa una dècada, el panorama era de major igualtat.

De les 20.812 noces celebrades en 2008, 10.964 ho van ser en jutjats i ajuntaments, el 52,7%, enfront de 9.745 pel ritu catòlic, la qual cosa llavors suposava el 48,3% del total. Al marge de les diferents opcions, les xifres també reflecteixen que la pròpia institució del matrimoni experimenta un lent declivi.

Alternatives com el registre sota la fórmula de la parella de fet o la simple convivència sense formalització legal es van obrint pas mentre l'estadística de noces va decaient. Un indicador en aquest sentit és la taxa de nupcialitat. Si en 2008 aquest indicador, que reflecteix el nombre de contraents per cada 1.000 habitants, estava en 8,56 en la Comunitat Valenciana, l'any passat va caure fins al 7,22. És a dir, en una dècada, s'ha reduït un 15,66%.

Quant al mes preferit per a contraure matrimoni, els valencians opten majoritàriament per juny, el més sol·licitat. A continuació figura el mes de setembre, seguit, per aquest ordre, d'octubre, juliol i maig. La resta de mesos de l'any tenen una demanda menys destacada.

D'altra banda, des de juliol de 2015, la celebració de matrimonis (i de divorcis) es va estendre també a les notaries. Des de llavors, en la Comunitat Valenciana s'han registrat 1.718 noces en dependències notarials.

Contraure matrimoni o desfer-lo en una notaria té un preu, el de l'aranzel, però a canvi ofereix més agilitat que el tràmit del jutjat. Pot costar entre 150 i 180 euros i, de moment, la llei no eximeix d'acudir primer al Registre Civil per a tramitar la primera fase, l'expedient matrimonial, per la qual cosa moltes parelles decideixen quedar-se ja allí.

Els divorcis augmenten un 1,8

La Comunitat Valenciana va registrar l'any passat 11.533 divorcis, un 1,8% més que en 2017, quan va aconseguir els 11.237. La xifra és relativament estable durant els últims anys, tal com recull l'estadística oficial de l'INE. Les separacions, en canvi, suposen ja un volum pràcticament testimonial, atés que ja no és un requisit previ per a poder accedir al divorci. Les nul·litats, d'altra banda, també registren una xifra molt baixa en comparació amb el conjunt de les dissolucions matrimonials.