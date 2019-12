Consultar el horóscopo de hoy: domingo 8 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 8 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu personalidad más característica será hoy arrolladora y vas a convencer a todo el que tengas a tu alrededor de tus ideas u opiniones. Casi siempre dices lo que piensas y eso puede ser un arma de doble filo, así que utilízala con toda precaución.

Tauro

No permitas que éste sea un domingo triste de esos que parece que no sirven para nada. Haz planes distintos con la familia o con la pareja para salir de casa y ver un espectáculo o ir a un lugar divertido. Eso te hará pasar un día muy especial y desestresante.

Géminis

No dejes sin acabar algo que has empezado porque a veces te gusta hacer muchas cosas a la vez y no te concentras en una lo suficiente para rematarla. Si es alguna causa social o solidaria, debes estar ayudando de la misma manera que cuando empezaste a hacerlo.

Cáncer

No te obsesiones con la salud de una manera equivocada, porque una cosa es cuidarse y llevar una vida sana y otra creer que estás enfermo sin estarlo. Sal a que te de el aire libre, da un paseo o cualquier actividad que te confirme que el ejercicio es la mejor prevención.

Leo

Hoy vas a tener que representar un papel, como si fueras un actor, delante de alguien que no te cae nada bien. Lo mejor que puedes hacer si te ves en la obligación de tener ese contacto es estar el menos tiempo posible con esa persona. Después, olvídalo todo y no te enfades con nadie.

Virgo

Nadie tiene la culpa de que a veces tomes actitudes egoístas y que eso repercuta en tus relaciones personales. Debes examinar lo que haces con la familia, quizá con un hermano o una hermana y establecer puentes para una mayor generosidad y comunicación.

Libra

Tienes muy cerca algo por lo que has luchado durante largo tiempo. Si confías en ti, lo vas a conseguir muy pronto, pero la clave está en no rendirse ante las adversidades. Mira todo con ojos positivos y si algo no sale a tu gusto, trata de no darle demasiada importancia.

Escorpio

Escucharás con paciencia a un amigo o te acercarás a su casa para estar con él o con ella, ya que necesita que le aportes comprensión y que le animes a encarar alguna circunstancia nueva que ha entrado en su vida y que supone un brusco cambio. Lo harás de maravilla.

Sagitario

Buscarás la calma con una salida de ocio tranquila en la que puede que te reencuentres con la naturaleza o con alguna actividad deportiva que te gusta mucho. Eso será para ti un bálsamo ya que te ayudará a despejarte de todos los problemas laborales.

Capricornio

Si tienes que trabajar, piensa que es una magnífica oportunidad para demostrar a tus jefes lo bien que lo puedes hacer y ganar en imagen y en respeto profesional. Tus inquietudes en este sentido no son reales, debes de tener toda la tranquilidad del mundo.

Acuario

Si atraviesas un momento poco claro respecto a algunas cuestiones, debes buscar respuestas y no estarán fuera de ti. Eso sí, hoy te encontrarás con alguien que te puede orientar ya que sus palabras resultarán todo una inspiración para ti. Te abrirán la mente para dar con las soluciones.

Piscis

A veces despistas mucho a los que están a tu alrededor porque no saben muy bien lo que vas a hacer. Quizá hoy te pidan explicaciones y lo cierto es que se las tendrás que dar a alguien cercano. Cuidado con las pequeñas mentiras, pueden descubrirte fácilmente.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?