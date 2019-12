Baleares, País Vasco y La Rioja, las comunidades autónomas que más reciclan y separan residuos

De los datos se desprende también que los españoles tienen predisposición a la hora de cuidar y proteger el medio ambiente, hacen esfuerzos por establecer hábitos ecológicos en su día a día, pero todavía queda mucho camino por recorrer a la hora de renunciar a determinados hábitos en favor de un entorno más sostenible.

El estudio, realizado a lo largo de 2018, habla de ecología y medio ambiente así como de la frecuencia de la realización de determinados hábitos en esta materia o los medios de locomoción que más utilizan.

Las mujeres cuentan con una mayor predisposición en cuestiones de ecología y medio ambiente frente a los hombres, mientras que, si nos fijamos en la edad, son aquellos ciudadanos con edades más maduras los que tienen más interiorizados estos principios.

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la conservación del medio ambiente es una cuestión de máxima actualidad sobre la que hay que preocuparse cada vez más y en la que toda la sociedad debe participar. Un 89,3% de los encuestados cree que "todo el mundo debería ser responsable de nuestro entorno, del medio ambiente".

Consideran que hay que dar pasos de todo tipo, desde políticas educativas (un 74,5% considera que "debería existir una asignatura sobre ecología y medio ambiente en los colegios", aunque son los colectivos más jóvenes los que están menos de acuerdo con esta afirmación) o medidas que implican a la acción, ya que un 84,1% cree que "todo el mundo tiene el deber de reciclar" y un 71,0% asegura que hace "un esfuerzo intencionado" para practicar el reciclaje en sudía a día.

No obstante, pese a estas opiniones, parece que nos queda todavía mucho camino por recorrer: un 62,6% se muestra dispuesto "a renunciar a determinados hábitos para beneficiar al medio ambiente" (siendo un 65,3% de este colectivo las mujeres frente al 59,7% de los hombres), mientras que una cifra cercana al 40% (37,4%) no está dispuesta acambiar ningún hábito en beneficio de un entorno más responsable en materia ecológica, siendo, además del sexo masculino, tal como hemos visto en el párrafo anterior también los colectivos más jóvenes los más reacios a cambiar sus costumbres.

Es especialmente alto el dato para el grupo de 14 a 19 años, en donde sólo alrededor del 50% estaría dispuesto a cambiar sus hábitos.

Pero, aunque parezca que los españoles tienen predisposición a la hora de cuidar el medio ambiente, hay otros hábitos que no tienen tan establecidos aún y que quizás no supongan un compromiso mayor a los ya explicados anteriormente, como "decidir no comprar algo porque tiene mucho embalaje", en donde sólo un 33% afirma tener establecido este hábito.

Sin embargo, los resultados obtenidos en esta edición respecto a las distintas actitudes preguntadas sobre hábitos ecológicos muestran una tendencia al alza respecto a años anteriores.

En lo que se refiere a la separación de residuos, parece que las comunidades autónomas que cuentan con unas medidas estrictas en esta materia son las que albergan un este hábito, como es el caso de Baleares (90,2%) y las vecinas País Vasco (89,2%), La Rioja (87,8%) y Navarra (86,7%). Por el contrario, Comunidad Valenciana (77,6%), Canarias (76,5%) y Extremadura (73,2%) son las comunidades autónomas que menos reciclan.