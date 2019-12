Consultar el horóscopo de hoy: sábado 7 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 7 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te apetecerá estar bastante tranquilo y alejado del barullo y vas a procurar que nada ni nadie te moleste. Quizá alguien se enfade un poco por eso, pero no debes sentirte mal. Cuando es necesario sabes cumplir con tus obligaciones y responsabilidades.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?Tauro

Si practicas deportes de riesgo, debes de estar muy atento a cualquier circunstancia y seguir escrupulosamente las medidas de seguridad. No cometas imprudencias ni te dejes llevar por personas que desprecian el riesgo y que se saltan las reglas.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?Géminis

Tu autoestima estará bastante equilibrada y con tendencia a subir ya que te vas a probar a ti mismo tu eficacia en algo que no esperabas hacer o al menos hacerlo de una manera tan sencilla o perfecta. Procura que sea algo que puedas compartir con los demás. Estarás muy orgulloso u orgullosa de ti.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?Cáncer

Hoy te sentirás con más animación, más energía y ganas de hacer cosas. Aprovecha para poner en orden algo de tu entorno más personal de lo que puedes disfrutar en el hogar o preparar en él esos detalles que sueles tener en estas fechas.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?Leo

Aunque no sea algo que provoques tu, la familia puede ponerse algo pesada y no será muy colaboradora en lo que respecta a tus deseos más inmediatos. Pero la solución pasa por tener un poco de paciencia y no provocar tensiones que puedan empeorar tu humor.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?Virgo

Estás a punto de vencer un obstáculo íntimo para llegar a donde quieres llegar. Hoy te expresarás en público con mucha facilidad y tus palabras van a convencer a un grupo de personas. Ahora tendrás la oportunidad de mejorar mucho tus relaciones públicas. Aprovéchalo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?Libra

Querrás poner a punto tu imagen para ir a un evento social o de cara a las fiestas y en eso, que muchas veces dejas de lado, vas a emplear tiempo y dinero. Lo cierto es que ahora te sentará muy bien y te verás mucho mejor en el espejo, lo que es importante.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?Escorpio

Sacas tu artillería pesada si alguien te lleva la contraria, pero piensa que no debes ir demasiado lejos de una manera brusca y más si es con la familia o la pareja. Además, te toca calmar los ánimos e intentar tender puentes entre algunos miembros de la familia distanciados.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?Sagitario

Para muchos nativos, todo lo relacionado con los niños va a ser hoy muy importante y va a llenar su tiempo de una manera o de otra. Será un punto de atención y fuente de sensaciones muy agradables. La familia funcionará muy bien y con afecto.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?Capricornio

Confundir las señales es algo que hoy no te puedes permitir ya que el error podría traerte algún disgusto. Veas lo que veas, no actúes sin pensar, sobre todo si es por las redes sociales y sientes que es algo que te ofende. Lo mejor es no entrar en la discusión.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?Acuario

Estarás muy en contacto con los tuyos, aunque estén lejos y ellos te van a dar una noticia que te hará cambiar algunos planes o que te llevará a tener que ayudarles de alguna manera, quizá económicamente. Pero estarás dispuesto a todo lo que haga falta.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?Piscis

Tu intuición no te va a fallar hoy así que tendrás mucha razón cuando opines sobre la actitud de una persona cercana que no te convence demasiado y te alejes de ella sin darle ninguna explicación. No tienes obligación de hacerlo, pero aléjate sin levantar comentarios.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?