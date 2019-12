Page afirma que la Constitución "está por encima de la coyuntura política" y alerta de gobiernos "que lo destrozan todo"

Así se ha pronunciado el presidente regional en la capital de España, en las cercanías de la Cámara Baja, justo antes del inicio de los actos institucionales conmemorativos del Día de la Constitución, en "un día de celebración serena", ha proseguido, para una Carta Magna "acostumbrada al ruido, que hoy gestionan los independentistas". Por eso, ha invitado a la sociedad a "avanzar por un camino de estabilidad sin tener que ponerlo todo patas arriba", según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, García-Page ha recordado que "la Constitución del 78 nos enseñó a compartir a generaciones enfrentadas; a una España que estaba contra la otra mitad". "Y ese siempre será el mensaje de futuro: el futuro no es de los egoístas. No puede ser", ha sentenciado. A este respecto, ha animado a la ciudadanía a no dejarse llevar "ni por las trampas, ni por los ruidos, ni por los gritos de quienes patalean porque quieren egoístamente ser más, o tener más o no compartir", en alusión al independentismo.

En este marco, el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que "lo que empezó en el 78 va para rato porque es muy complicado diseñar una Constitución que defina un modelo alternativo", ya que la actual recoge ya "las sensibilidades históricas, la descentralización del poder, el Estado social y, en definitiva, la España moderna".