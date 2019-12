Lalo corta por lo sano en 'First dates': "No me gustas como mujer"

Lalo decidió dejar para el final su decisión sobre si tendría una segunda cita con su pareja de este jueves en First dates, Elena. Pero cuando llegó el momento, lo dejó muy claro: "No me gustas como mujer", mientras ella ponía cara de póker y mantenía el tipo ante las cámaras.

Lidia Torrent recibió a las puertas del restaurante de Cuatro a Lalo, que afirmó: "Cuando me enamoro doy el cien por cien y eso me ha causado problemas".

El pensionista llegado desde Torrevieja, señaló que a sus 60 años se considera "una persona 'adultescente' [adulto que aún se ve y se siente como un adolescente, también conocido como 'Síndrome de Peter Pan'], creo que me ha llegado la edad antes de lo debido".

Y le comentó a la camarera que "le doy mucha importancia en una relación al sexo, y por hablar de porcentajes, para mí sería un 95%. Si no hay comunicación en la cama, la pareja se deteriora", aseguró Lalo.

Su cita fue Elena, una empresaria llegada desde Elda que comentó: "Me he vuelto muy maruja, me meto en casa y me pongo a limpiar, que me encanta ver lo bien que queda. Pero luego pienso, ¿para esto he quedado?".

También destacó que tenía varios perros y gatos en casa: "Me encanta que me manchen, que se hagan pis aquí y allá e ir yo a limpiarlo y decirles: Te has hecho pipí, que bonito eres", afirmó con una sonrisa.

Tras una cena en la que no pararon de hablar, parecía que ambos tendrían una segunda cita, pero Lalo sorprendió a los espectadores y a su cita afirmando que "no eres mi prototipo, no me atraes como mujer. Como amigos, sí, pero como pareja no te veo".

Por su parte Elena, una vez recuperada del comentario de su cita, tampoco quiso volver a quedar con él: "Tampoco eres mi tipo de hombre, pero me has encantado como persona", concluyó.