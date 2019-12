El pare de Marta Calvo demana en carta "respecte" i "justícia" per a la seua filla: "Una vida truncada de forma atroç"

La xica va quedar el 7 de novembre amb un home per internet i va enviar a sa mare la seua ubicació en la localitat de Manuel, a través de l'aplicació de WhatsApp. El principal sospitós de la desaparició de la xica es va entregar en la matinada d'aquest dimecres en la caserna de la Guàrdia Civil i, en una primera declaració, va confessar davant els agents que hi havia "desmembrat" el cos i llançat a diversos contenidors.

En la carta remesa al programa Espejo Público, reproduïda per Europa Press, el pare de la jove explica que viuen "des de fa quasi un mes sumits en una autèntica desesperació". "El pitjor que pot viure un pare és no saber on està la seua filla. Vint-i-sis dies d'incertesa, por, preocupació... amb les seues 26 nits, fins a rebre eixa telefonada", en al·lusió a la rebuda per a comunicar-los que Marta va patir una "agressió física" que "podria haver comportat la seua mort violenta", segons les paraules del delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, quan va informar de l'entrega del sospitós.

"Eixa telefonada que mai hagueres volgut rebre, eixa telefonada que et confirma les teues pitjors sospites. Un dia que mai esperaves viure i que mai vas a poder oblidar. Ho hem patit en família, acompanyat per la meua parella, els meus pares i el meu fill xicotet, el germà de Marta. Un jove de 20 anys que està patint també", descriu el pare.

En la missiva, apunta que volen "despedir-se" de Marta "recordant-la junts. Recordant eixe somriure seu que no es pot oblidar. Recordant el somriure d'eixa xiqueta dolça que es va convertir en una dona plena de vida. Una vida truncada de forma atroç".

El pare acaba demanant "respecte i justícia" per a Marta i dona les gràcies "a tots els investigadors i cossos i forces de seguretat que han treballat incansablement per saber què li va passar a la meua filla".