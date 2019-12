Cacho explica que la subvención al bachillerato privado "es a los centros, no a las familias"

Cacho, en declaraciones a los medios de comunicación tras anunciar en el Parlamento, a respuesta a una pregunta del PP, que no se iba a convocar esta subvención, ha informado de que se trataba de una ayuda de 400.000 euros, en total, que recibían seis centros privados.

Ha indicado que "corresponde a los centros decidir cómo realizar esta compensación económica dentro de su modelo de negocio y de facturación a las familias".

El consejero también ha recordado que "esta subvención, trasladada a las familias, es una parte menor, inferior al veinte por ciento, del importe de la matrícula anual".

Por tanto, ha creído que "no es una decisión mayor que deba afectar a la decisión de las familias". Para Cacho, "es una cuestión de buenas prácticas de gestión económica de los centros en su oferta, del establecimiento del precio necesario, y de su oferta adecuada a las familias para que estas tomen sus decisiones sabiendo ese precio".

Por oro lado, Cacho ha insistido en que "no es una persecución política e ideológica sino un ejercicio responsable de gestión de los recursos".

Ha indicado que, "en el actual contexto económico" había tomado esta decisión considerando que el Gobierno no debe "seguir subvencionando el bachillerato en los centros privados no concertados", recordando, a la vez, que es una enseñanza "no obligatoria".

"Considero que la subvención al bachillerato privado ya no es una prioridad en relación a otros objetivos estratégicos; y especialmente para redirigir el foco de la enseñanza concertada a otros como puede ser la educación infantil, que supone una mejora para la integración laboral de la mujer y la atención educativa temprana; o la Formación profesional como herramienta para la integración laboral temprana y el desarrollo de la región", ha dicho.