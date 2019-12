El rebut de l'aigua pujarà un 1,15% el pròxim any a València

La factura de l'aigua dels valencians serà un 1,15% més cara en 2020. Així ho va acordar aquest dimecres el consell d'administració d’Emivasa, l'empresa mixta encarregada del subministrament a la ciutat, després d'una reunió presidida per l'alcalde de València, Joan Ribó, i la regidora del cicle integral de l'aigua, Elisa Valía.

L'Ajuntament, no obstant això, va voler minimitzar el cost que suposarà aqueixa pujada per a la butxaca dels ciutadans. “Es traduirà en un increment de només uns cèntims d'euro en la tarifa de subministrament”, va indicar el Consistori en un comunicat.

Tirant números, la quota de consum normal passarà de 0,549 a 0,558 euros per metre cúbic. A més d'aqueixa pujada en el rebut de l'aigua, Ribó va explicar que es mantindran les bonificacions per a les famílies nombroses i va destacar l'aprovació de l'anomenat bo social per al pagament del subministrament d'aigua potable a les persones en risc d'exclusió social.

Aquest bo social, subscrit al desembre de 2015 per l'Ajuntament i l'empresa concessionària de l'aigua, ja havia sigut prorrogat i renovat fins al present exercici 2019, any en què fins al tancament de la liquidació el mes d'octubre havia atés 1.424 casos, un total de 5.286 factures pagades (358.672 euros).

Segons el Consistori, els casos atesos han disminuït enguany un 12% respecte a 2018, encara que l'ajuda mitjana per cadascun ha augmentat en un 3%. En total, va explicar l'alcalde, el bo social ha atés 6.360 casos i ha abonat 20.434 factures en els quatre últims anys, la qual cosa suposa un cost de 1,3 milions d'euros.

14,3 milions en inversions

El consell d'administració d’Emivasa també va aprovar aquest dimecres les inversions de l'empresa mixta per a 2020, que ascendeixen a 14.310.624 euros i els objectius fonamentals dels quals seran promoure un consum responsable d'aigua i reduir els residus plàstics.

“S'han abordat mesures i aprovat inversions relacionades amb la situació d'emergència climàtica”, va afirmar Ribó, que també va ressaltar les mesures “orientades a millorar el sabor de l'aigua de l'aixeta”. En aquest sentit, Elisa Valía va afegir que existeix “una línia de treball per a millorar el sabor perquè és un factor determinant per a augmentar el consum d'aigua de l'aixeta i reduir el d'aigua embotellada”, fonamental per a la reducció de residus plàstics.

Entre les inversions aprovades per a la renovació de la xarxa de distribució es contempla una partida de 5 milions d'euros, mentre que la inversió en plantes potabilitzadores ascendeix a 4,3 milions. A més, es preveu una quantia de 4 milions per a renovació i ampliació de xarxes arterials i telecomandament. Dins de la millora d'infraestructures per a garantir l'accés a l'aigua potable com un servei social bàsic, s'ha aprovat un pla d'infraestructures per a assegurar el subministrament d'aigua a València i la seua àrea metropolitana.

En aquest apartat s'inclou la posada en marxa de la millora de l'estació de tractament d'aigües potables del Realón, en el terme municipal de Picassent. Destaca també l'increment del capítol d'inversions en educació ambiental. Això inclou visites escolars i campanyes d'informació, entre altres, per a afavorir la transició energètica a través de la conscienciació sobre la necessitat d'un consum responsable d'aigua.

Així mateix, cal destacar la inversió en noves instal·lacions fotovoltaiques per a reduir la compra d'energia elèctrica en l'actual situació d'emergència climàtica. “L'objectiu és arribar a produir el 100% d'energia que requereixen les plantes potabilitzadores”, va dir la regidor.

“Ho va congelar en any electoral”

El portaveu de Cs a l'Ajuntament, Fernando Giner, va criticar la pujada de l'aigua aprovada per l'Ajuntament: “Ribó va congelar el rebut en any electoral per a pujar-lo enguany. Com a bon populista, oblida que l'aigua és un dret i un servei públic”. El PP la va rebutjar perquè “els ciutadans ja patiran una pujada general d'impostos aprovats per l'esquerra”.