Cs solicita la devolución de unas cuentas con partidas "insuficientes" para hacer Extremadura de "otra manera"

Polo ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a las cuentas del gobierno extremeño y que se debate este miércoles en el Pleno de la Asamblea de Extremadura.

En su intervención, Cayetano Polo ha considerado que se debería haber aprovechado esta ley para hacer las cosas en la región "de otra manera" para contribuir a que Extremadura sea "más competitiva" y que seduzca y atraiga a la inversión.

Para ello, como ha dicho, si se quiere hacer atractiva Extremadura se debe reducir "drásticamente" el impuesto de sucesiones o eliminar incluso impuestos propios, cosa que no hacen las cuentas regionales.

Además, ha criticado que la Junta haya presentado unos presupuestos con un crecimiento económico en 2020 del 2,1 por ciento y con un crecimiento del empleo en más de un 1 por ciento, cuando las previsiones de crecimiento para el país son inferiores, ha dicho.

PRESUPUESTO CONTINUISTA

Asimismo, ha abundado Polo en que el presupuesto presentado por la Junta es "continuista" y no soluciona el "gran problema" de Extremadura que es el empleo.

Así, como ha criticado, mientras que a los ayuntamientos se les consigna en estas cuentas 14 millones de euros más para contratar "empleo precario", la creación de empleo por parte de empresas y autónomos cuentan en 2020 con 6 millones menos. "Debe ser el concepto de región al que ustedes aspiran", ha dicho.

También, y sobre las partidas que Cs considera "insuficientes", se encuentra una para, por ejemplo, cambiar y reinventar el Sexpe, tal y como propone esta formación.

Al igual, Polo ha criticado que su formación entiende que hay "otra forma "para hacer una comunidad diferente", como por ejemplo a través de la educación, y en estas cuentas no hay "nada de nada" en cuanto a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, ni de inversiones en infraestructuras de este tramo.

"Nos cuesta mucho trabajo entender cuál es el modelo que ustedes quieren promover salvo que sea el del clientelismo y el de sostener este régimen que ustedes han creado en esta tierra", ha dicho.

PRESUPUESTO DE BASE CERO

En esta línea, Polo ha recalcado que su formación ha propuesto elaborar el presupuesto autonómico con la técnica del presupuesto "de base cero", en la que se cuestionan las partidas una a una y se reflexiona sobre la conveniencia de muchas de ellas.

Cayetano Polo, al igual que Monago, ha preguntado a la consejera que qué ha cambiado de hace unas semanas cuando la Junta no podía presentar los presupuestos a ahora, a lo que él mismo ha respondido que lo que ha cambiado es que se está en manos de la necesidad de que Pedro Sánchez "ocupe la Moncloa", ha dicho.

"No creen en la empresa, no creen en los agricultores, no creen en los jóvenes, ustedes no creen en Extremadura, eso sí, en lo que sí creen es en los agentes sociales afines", ha criticado respecto a las cantidades registradas en las cuentas para los sindicatos.