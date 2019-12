Rajoy bromea sobre su libro en la presentación: "No me han pagado lo que merecía, pero intentaré portarme mejor"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha presentado este miércoles su libro "Una España mejor" y lo ha hecho entre chascarrillos y acompañado del actual líder de su partido, Pablo Casado, y de buena parte de la cúpula del PP. En el acto, el antiguo jefe del Ejecutivo ha hecho gala de su particular sentido del humor y no ha dudado en criticar el dinero recibido por su labor como escritor, a su entender, insuficiente.

"No me han pagado lo que merecía, pero intentaré portarme mejor", ha afirmado Rajoy, que ha asegurado que una de las razones para escribir el libro ha sido dar su propia versión y evitar que otros hicieran lo propio y ofrecieran una visión "menos cariñosa" para con su persona.

Tampoco ha dudado Rajoy en hacer autocrítica y reírse de sí mismo. Tras asegurar que no era su intención "aburrir ni cansar" a la audiencia con una intervención que "sobrepasase los límites de la buena educación", ha bromeado sobre su capacidad para hablar en público: "Ustedes son mucho mejores lectores que yo orador".

En la presentación y en el libro, que el expresidente ha salpicado de anécdotas como la visita de "la Merkel a O Pino" o "las alcachofas de Tudela", Rajoy también se ha referido a aspectos angulares de la política actual como la unidad de España, el artículo 155 o la formación de Gobierno.

Recado a Sánchez sobre los pactos con independentistas

Más allá de los chascarrillos y los chistes, el antiguo líder popular ha aprovechado la presentación para mandar un recado a su sucesor en el cargo, Pedro Sánchez, y advertirle de la peligrosidad de pactar con determinadas formaciones que amenazan la unidad de España. Lo ha hecho la misma jornada que el líder socialista se ha reunido con JxCat para explorar posibles acuerdos de Gobierno y un día después de que lo hiciera con ERC.

"Una de las grandes preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que, como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver con la soberanía nacional ni con la Constitución y que no están precisamente a favor de la unidad de España", ha afirmado el expresidente.

En este sentido, Rajoy ha enfatizado la importancia de tomar las grandes decisiones -como la reforma de la Constitución o la aplicación del artículo 155- por consenso y ha asegurado que eso intentó él durante su mandato. Asimismo, ha incidido en que "quien lo rompa es un irresponsable".

Crítica a la inacción y la inercia

La otra gran advertencia del exmandatario popular a Sánchez ha sido a cuenta de la inacción del Gobierno desde el éxito de la moción de censura. "Conviene recordar que de la inercia no se vive toda la vida", ha apuntado Rajoy, que ha recordado las medidas adoptadas durante su Gobierno y sus efectos.

"Desde que la moción de censura salió adelante no se ha hecho nada", ha lamentado, aunque ha mostrado su satisfacción por que no se hayan eliminado las medidas de su mandato. "No hay que derogar por ser sectario lo que ha funcionado", ha dicho a Sánchez.