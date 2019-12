JCF recorre al tràmit d'urgència per als vestits de falleres majors i Corts després de renunciar la primera modista

Segons explica la JCF en un comunicat, després de rebre oficialment la renúncia per part de l'empresa adjudicatària de dos lots de confecció, s'ha tramitat l'inici d'un nou procediment administratiu previst per la llei.

La JCF assenyala que, com a organisme autònom municipal de l'Ajuntament de València, està subjecte a les lleis estatals de contractació del sector públic i a les seues recents modificacions.

Per aquest motiu, en determinats casos, per factors com per exemple la quantia o la periodicitat, la JCF no pot "seleccionar" proveïdors per criteris subjectius com pot fer un particular o una entitat privada, sinó que ha de realitzar licitacions obertes a la lliure concurrència entre les empreses que acrediten objectivament els requisits marcats per llei i els requisits tècnics específics marcats en els plecs.

En el cas de la indumentària oficial de les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor, Junta Central Fallera va realitzar un procés de licitació pública -compost per diversos lots degudament publicitats en la plataforma de Contractació de l'Estat- per a procedir a una contractació "amb criteris objectius automàtics" entre les empreses presentades que, en condicions d'igualtat, van acreditar l'establit en el marc de la llei del sector públic i es van comprometre a complir detalladament l'arreplegat en els plecs.

Aquest procés de licitació "va comptar amb la participació de diverses empreses i va estar finalment resolt d'acord amb la comprovació prèvia dels requisits legals necessaris i l'oferta econòmica de cadascuna d'elles en els diversos lots".

No obstant açò, dilluns passat, l'empresa adjudicatària dels lots 3 i 4 -referents a la confecció dels vestits- va comunicar oficialment per escrit la seua renúncia voluntària en els contractes "al·legant motius de salut sobrevinguts" que li "podrien impedir la realització dels vestits amb la qualitat que es mereixen les màximes representants de la festa".

"MÀXIMA CELERITAT"

La JCF va acceptar i va valorar la renúncia com "un honest exercici de responsabilitat que agraeix ja que salvaguarda l'interés de la festa i dels seus representants", al mateix temps que li permet "actuar amb màxima celeritat i dins del marc de la llei".

Davant aquesta situació, i amb l'objectiu de "garantir amb agilitat" que les Falleres Majors de València i les seues Corts disposar de la indumentària oficial "en el temps i forma desitjats", Junta Central Fallera ja ha tramitat administrativament l'inici del procediment "més àgil" que es preveu a la llei en aquests casos.

D'aquesta forma, aquest dimecres ha iniciat els expedients legals per al conegut com a "procediment negociat sense publicitat per tràmit d'urgència" recorrent, a més, a les altres empreses que en el seu moment van participar de la licitació dels lots 3 i 4 ara vacants.

La JCF subratlla que aquest procediment, com qualsevol tramitació administrativa, "necessita d'un temps mínim per a la seua tramitació" i, en tot cas, "garantirà disposar de la indumentària dins del termini i en la forma escaient". Els noms de les empreses adjudicatàries només podran ser comunicats oficialment una vegada es finalitzen els tràmits legals ja iniciats, fet que s'espera poder finalitzar en els "pròxims dies".

Des de la JCF han desitjat "una ràpida recuperació en la salut de la indumentarista afectada" i li han agraït "la seua responsabilitat davant una difícil decisió i la generositat de totes les empreses del sector que s'han interessat per a oferir la seua col·laboració".