Bonig demana que compareguen Puig i Oltra per a parlar sobre la condemna a un educador per abusos a una menor 

La presidenta i síndica del PPCV, Isabel Bonig, ha demanat la compareixença del president i la vicepresidenta del Consell, Ximo Puig i Mónica Oltra, per a pronunciar-se sobre la condemna a cinc anys de presó a un educador d'un centre d'acolliment de València per abús sexual a una menor tutelada per la Generalitat entre el 2016 i el 2017, quan la jove tenia 14 anys. Bonig ha qualificat aquest fet de "molt greu" pel que ha considerat que Puig i Oltra haurien de "fer un pas i comparéixer".

Així s'ha pronunciat Bonig en atenció als mitjans aquest dimecres, en la qual ha instat Oltra al fet que "analitze" i al fet que "el mateix que exigia ella als responsables del PP, s'ho aplique". També ha exigit a Puig "eixir a dir què li pareix", i ha remarcat que "han passat 48 hores" des que es va conéixer la sentència: "No em serveix dir que açò és de la vicepresidenta i és de Compromís; no, no, hi ha un únic govern i el responsable és vosté", ha asseverat.

Per a Bonig, els líders del Botànic "haurien d'aplicar-se la seua pròpia medicina i la seua pròpia responsabilitat política, perquè la hi ha", i ha exhortat el PSPV i Compromís a "almenys recolzar eixa comissió d'investigació -en referència a una petició del PP presentada aquest dimarts en aquest sentit per a "avaluar i controlar" la política de menors del Govern valencià- per a veure què ha passat en aquest cas i en uns altres.

"Ja van sent moltes les sentències i les notícies d'una mala gestió i una mala praxi en el tema de centres de menors", ha assegurat Bonig, abans d'apuntar que "qui va fer públic i va demanar un ple extraordinari va ser la senyora Oltra, que ara està callada i no compareix motu proprio per a explicar el que ha passat".

Bonig ha insistit: "Jo vull saber què opina el senyor Puig. Jo he hagut de donar la cara per coses que desconeixia, per gent que no vaig conéixer en el meu partit i per una altra coneguda, però que va actuar quan jo no estava en política. Jo vaig donar la cara i m'exigien tots els dies responsabilitats polítiques, jo vaig demanar perdó en nom del PP pels errors comesos per gent del meu partit, i on està Puig ara? És que, de veres, açò és una vergonya".

"Un tribunal està dient coses molt greus, i jo vaig a ser elegant, cosa que ells mai van ser ni amb mi, ni amb molta gent del PP, però explicacions totes", ha resolt.