Sabela Ramil: "Medir el arte en éxito o fracaso es complicado"

Fue unas de las concursantes más queridas de la última edición de Operación Triunfo, colándose en la final contra todo pronóstico. También una de las que más personalidad demostró, dentro y fuera del escenario. Una esencia que Sabela Ramilno ha perdido a lo largo de este año, lo que ha tardado en componer y sacar a la luz su primer disco, Despedida, que arroja un resultado muy alejado de lo que se suele ver -y escuchar- en la factoría OT.

¡Se despide y prácticamente no ha comenzado! ¿Por qué ese nombre para el disco? Habla un poco de despedirse de este proceso creativo de temas que he compuesto, de cerrar esta etapa y dejarlos volar para quienes quieran cogerlos. También de abrir una nueva. Al final, siempre tienes que cerrar una puerta para abrir una nueva y esto es como ese simbolismo.

Se atreve a cantar en gallego, su lengua materna. En realidad es que compongo en las dos lenguas y fue algo natural, no lo elegí yo.

¿La discográfica no le ha puesto problemas con meter en el disco temas temas en gallego? Me han dado total libertad para crear. Mi baremo para meter los temas ha sido el nivel musical, me he fijado únicamente en el conjunto de cada tema.

¿Qué es el universo Sabela? Es uno bastante complejo. Soy una persona bastante introspectiva pero, al mismo tiempo, tengo esa necesidad de expresar lo que me pasa, lo que siento y lo que pienso, y contarlo al mundo.

Lo cierto es que se aleja bastante al universo OT... En realidad no lo he hecho aposta. Más bien es un proceso de búsqueda de una misma en la música. Es eso lo que pretendía. Que al terminar estuviera satisfecha y que [el disco] fuese acorde conmigo misma. Además, OT ha ido cambiando con el paso de los años, los perfiles son más diversos, tampoco creo que haya un perfil de OT.

¿Ha sido fiel a sí misma en el disco? Sí, lo que pasa es que he ido cambiando, he ido aprendiendo más cosas, experimentando, buscando sonidos... Fue mudando, pero eso es algo natural.

¿Vetaría algún estilo concreto? Tanto como vetar no, porque la música es mucho de fusión. A ver, yo igual no soy tanto de ponerle etiquetas a la música, sino que las necesidades de expresión o de creación van a marcar todo. Para mí sería raro ponerme un filtro antes de empezar a crear.

Habla en el disco de luces y sombras, ¿se refiere a su etapa en OT o en su propia vida? Me refiero a mi vida en general, porque, al final, cada uno tiene sus historias, sus heridas, que intenta curar y reparar con alguna que otra luz. En OT hubo momentos complicados y momentos maravillosos, como todo en la vida.

¿De los más complicados debe ser saber gestionar el boom que es este programa? Al salir sí es verdad que fue un shock bastante grande y me costaba mucho gestionarlo porque tenía cabos sueltos en todos los sitios. Se me hacía difícil amarrarlos. No sabía en qué centrarme. Pero la verdad es que ahora lo llevo bien, porque toda la gente con la que encuentro es muy respetuosa, no siento que invadan mi espacio ni mi intimidad.

¿En qué le ha ayudado su trabajo como terapeuta en su paso por OT? Me ayudó en el sentido de que era consciente de que todo lo que estaba viviendo tenía que aceptarlo y no luchar contra ello. Trataba de que mi mente no se fuera mucho para otros lares y no perder la perspectiva en el sentido de que no todo lo que vivía en ese momento era tan dramático, por así decirlo.

Muchos de sus compañeros han confesado que han tenido que ir a terapia... Yo ya iba a la psicóloga antes, es algo que yo defiendo y debe ser algo natural. Por mi profesión era una obligación ir a un terapeuta, no puedo tratar a alguien si no me trato primero yo. Sí es verdad que, al salir de OT, muchas de las piezas que estaban colocadas se descolocaron, y tuve que volver a ir más seguido.

¿Da gracias a que OT le pilló en una edad más madura que la mayoría? Sí. Yo muchas veces pensaba 'madre mía, esta gente de 18 o 19 años qué mérito tiene'. Creo que es un logro muy grande por su parte. A ver, yo, cuando me presenté a OT, sabía que ese era el momento, sabía que podía afrontarlo, si no no me habría presentado.

La artista gallega Sabela. Jorge Paris

Durante el programa fue bastante crítica, por ejemplo, con los Javis. Fue un tema puntual y con ellos me llevo estupendamente y he aprendido un montón con ellos porque tienen una experiencia increíble. Pero, en ese momento, lo que hicieron no me pareció lo más adecuado y, como soy de esas personas que piensan que debatir y poner sobre la mesa diversas opiniones es lo mejor para todos, lo manifesté. Además, vi que una compañera estaba mal y eso me hacía sentir mal a mí, por eso pensé que había que hacer algo.

Eso un poco el reflejo de su generación. Sí, yo creo que es ser inconformista, siempre que no pierdas la perspectiva y creas que la única verdad es la tuya.

¿Llegó a notar durante el programa que era una de las concursantes más queridas? En realidad dentro no era consciente de ello, quizá también porque no sabía medir lo que era real y lo que no. Es verdad que pasar a la final fue un punto, tengo que reconocer que fue algo que no me esperaba.

¿Y a qué cree que se debió? Pues no lo sé, en realidad no lo sé porque tampoco sé cómo se vio desde fuera. Muchas veces lo hablo con mis amigos, que me encantaría tener la perspectiva de de seguirlo como espectador.

¿Cree que el factor reality influye mucho en OT? No. Yo creo que lo que engancha es que el espectador ve todo el proceso de aprendizaje de una persona. Y, sobre todo, ves su examen, que es la gala. La gente está pendiente de que te salga bien todo eso que llevas tiempo practicando. Es una pasada poder ver el proceso de aprendizaje y de crecimiento de una persona.

¿Va a ver la nueva edición? Si la invitan, ¿irá? Yo creo que sí la veré, no sé hasta qué punto, porque tengo que trabajar, pero creo que sí. ¡Si me invitan por supuesto que iré!

sabela ramil Cantante y compositora

1 de octubre de 1993

Lugo (Galicia) La cantante y compositora gallega demostró desde muy pequeña su pasión por la música. Antes de entrar en 'OT 2018', donde fue quinta finalista, Sabela ya se había graduado en clarinete y tenía unMáster en musicoterapia. Además, es licenciada en terapia ocupacional.

¿Entre sus compañeros de edición hay recelo por esta nueva generación que llega ahora? Mis compañeros no lo sé, pero yo no. Yo creo que va a ser bonito verlo. Además, han incluido muchas asignaturas, como la composición, que le darán un punto al programa mucho más enriquecedor.

¿Sigue manteniendo el contacto con ellos? Sí, somos un grupo que hemos congeniado súper bien y que nos comprendemos. Siempre hay gente con la que te entiendes a un nivel más profundo, pero, en general, nos llevamos muy bien.

¿Tiene plan B si no le sale bien esto de la música? ¿A qué le llamas tú salir bien?

Pues para lo que usted sea éxito o fracaso, términos muy usados en OT... Para mí, medir el arte en éxito o fracaso es complicado. Creo que hay artistas muy buenos que la gente ni conoce y viceversa. Ahora, mi el logro es que yo puedo crear música, un disco, un proyecto musical. Para mí el éxito es eso, que crees, que hagas reflexionar, que transformes la sociedad en la que vives.

¿Dónde se ve de aquí a unos años? Me encantaría verme creando música, con un mayor aprendizaje. Antes [de participar en OT] era más de pensar dónde me veía, pero ahora ya no tanto, pienso más en el día a día. Tenía otro proyecto de vida y, de repente, cambió. Mi mente se ha ido adaptando a eso y sabe que proyectar más allá de equis años es una tontería porque todo puede cambiar de un mes para otro.