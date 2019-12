Aída Nízar le monta un espectáculo a un policía tailandés y se erige como defensora de los turistas

No iba con ella, pero eso no es obstáculo para que Aída Nízar decida intervenir. La colaboradora de televisión y exgranhermana está pasando unos días de turismo por Tailandia y allí decidió enfrentarse a la policía por lo que a ella le pareció una injusticia.

Nízar colgaba un vídeo en Instagram donde se la ve reprender a un policía que estaba obligando a unos turistas (según dice la propia Aída, aunque parecen asiáticos) a ponerse el casco para conducir una moto.

En el vídeo se aprecia cómo le da el móvil a un viandante, le dice que no toque nada y después camina hasta el centro del plano para comenzar a decirle al policía, que está junto a los motoristas, "pero si nadie lo lleva, nadie". El policía no le hace mucho caso y se gira. Ella hace lo propio y continúa su denuncia: "Nadie lleva casco y paran a dos pobres extranjeros que no lo llevan y le multan". "Al turista se le saca el dinero y los de aquí van como Pedro por su casa", dice, pero la mayoría de los motoristas que pasan por detrás sí llevan ese accesorio de seguridad. Nízar intenta después vender una idea: volver a la televisión como reportera.

"Adoro proteger a los intereses de los más débiles. Denuncio públicamente los abusos de la policía en tailandia con los turistas. ¡Atentos, no os dejéis pisotear y robar! Mi talento, más allá de ser la reportera más valiente de España @salvesequiienpueda [una sección de Sálvame donde Nízar ejercía como reportera], es que ante una injusticia siempre lucharé". Escribe junto al vídeo en Instagram.