L'exsecretari i advocat de l'EMT València no acudirà a la comissió de treball sobre el frau

L'advocat va deixar el càrrec de secretari assessor de l'EMT el passat 20 de novembre -havia renovat a l'octubre-, després de més de quatre anys i en plena polèmica per la vinculació del seu bufet amb el despatx Abastos Abogados, relacionat amb el cunyat de l'alcalde de València, Joan Ribó, i dos mesos després de conéixer-se el frau de quatre milions d'euros en l'empresa pública, que està sota investigació judicial.

Els regidors i consellers del PP en l'EMT, Carlos Mundina i Marta Torrado, han mostrat la seua "sorpresa" perquè Martínez Tarín, del que subratllen que és soci del bufet del cunyat de l'alcalde, Joan Ribó, "haja decidit no acudir a la comissió que investigació pel robatori dels quatre milions d'euros de l'EMT".

"És molt necessària la seua compareixença perquè explique, entre altres assumptes, per què en el seu informe es va oposar al fet que investigara el cas en el Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes i el Banc d'Espanya", han apuntat en un comunicat.

Segons el PP, "la compareixença estava prevista per a demà però, segons hem sabut, ha renunciat a fer-ho. Esperem que no siga així ja que és important la seua compareixença, atés que va formar part del gabinet de crisi que es va crear quan va esclatar el frau, i es va reunir amb l'entitat CaixaBank juntament amb un assessor d'Alcaldia l'endemà que es van conéixer els fets per l'EMT, no així per la resta de ciutadans que va ser quatre dies després".

Els 'populars' subratllen que, entre les preguntes que quedaran sense resposta, estan "el conéixer la seua opinió sobre els protocols que van fallar en l'EMT durant els dies que es va produir l'estafa, així com les explicacions de l'entitat CaixaBank referides a per què van cursar els ordes de pagament al banc de la Xina".

El PP assenyala que en el nou contracte de l'ex-secretari assessor la facturació dels 3.000 euros al mes del servici "anaven a ser facturats directament pel despatx del cunyat de l'alcalde", del que és soci Martínez Tarín.

L'advocat i exsecretari va ser contractat l'any 2015, amb el nou equip de govern després del PP. Durant els quatre anys, el despatx va facturar a l'EMT sobre 220.000 euros, segons els 'populars', que incideixen que el nou contracte, "també realitzat com el primer a dit i sense concurs públic, suposava un cost de 3.000 euros al mes i per un termini de quatre anys".

Per la seua banda, el regidor de Cs Narcís Estellés ha apuntat que la incompareixença de Martínez Tarín és una "desvergonyiment", i ha considerat que es tracta d'un gest que demostra una falta absoluta de transparència impròpia de qui fins a hui ha treballat per a un organisme públic".

"Amb la incompareixença de Martínez Tarín, Compromís es converteix en un partit encara més opac i s'engrandeix i enfosqueix la trama jurídica de l'EMT", ha criticat en un comunicat en el qual recalca que "més enllà que el senyor Martínez Tarín s'aculla al dret a no comparéixer, des de Cs ens pareix un desvergonyiment per la seua banda i per part dels qui li protegeixen contínuament, l'alcalde Joan Ribó i el regidor (Giuseppe) Grezzi".

Estellés ha qualificat de "molt important" la compareixença de l'exsecretari en l'EMT per a explicar què va passar en els dies de la crisi després del frau, per què no van ser al jutjat de guàrdia, i quines decisions jurídiques es van prendre eixos dies.

"Per a la sessió de demà en l'EMT esperem que se'ns entreguen factures del senyor Martínez Tarín a partir de l'1 d'octubre d'enguany, doncs ha exercit de secretari assessor i la seua firma està en les actes del Consell d'Administració d'octubre. És rar que Martínez Tarín abans facturara a principis de cada mes i a l'octubre se li oblidara facturar", ha fet notar, al mateix temps que ha subratllat que tampoc els han facilitat l'escrit de renúncia.

El regidor ha subratllat que Martínez Tarín, Grezzi, Ribó i el cunyat de l'alcalde "són objecte de la demanda interposada per Cs per presumpte tràfic d'influències".

En la sessió d'aquest dimecres està citada l'actual lletrada assessora no consellera del consell d'administració i responsable jurídica de l'EMT, Virginia Álvarez, i dos tècnics.