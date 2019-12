El aplaudido discurso de un concursante de 'First Dates' contra el estigma del VIH

First dates se caracteriza, entre otras cosas, por mostrar perfiles muy diversos entre quienes acuden a buscar el amor. Además de dar lugar a situaciones cómicas, en ocasiones ayuda a dar visibilidad a temas como la transexualidad o el poliamor, y todo ello es recogido por las redes sociales.

En este caso, el momento más comentado -y aplaudido- del programa ha sido protagonizado por Antonio Hernández. Antonio es un profesor de yoga sevillano de 35 años. Al entrar en el programa, se sinceró con el presentador del mismo.

Así, Hernández comentó cómo dejó de ser profesor y se marchó a la India a vivir con monjes budistas tras tener una crisis de valores: "Al saber que era seropositivo, que soy portador del VIH, tuve una crisis personal bastante grande que desembocó en un proceso de desarrollo personal muy bonito", le comentó a Sobera.

Según explicó, en ese momento "tenía un montón de miedos: a la privacidad, al rechazo, al qué dirán... temores que intentaba no ver, pero el VIH le obligó a plantarles cara". Después, Hernández dio un mensaje de positividad: "Por una respuesta negativa que haya tenido, he tenido 200 positivas".

Sin embargo y pese a los avances, el profesor matizó que aún queda mucho por hacer: "Todavía falta mucha visibilidad, se necesita que hablemos mucho de esto y que se transmita el mensaje de que siendo seropositivos, hoy día, con los tratamientos que tenemos, se llega a ser indetectable. Eso significa que es instransmisible, yo no puedo transmitirlo de ninguna manera".

"No todo el mundo está preparado, pero debemos ser visibles. Solo con la visibilidad la gente nos entenderá", dijo para finalizar su conversación con Sobera y dirigirse a su cita. Durante esta, el mensaje de tolerancia siguió cuando, Antonio Manuel, la persona con la que cenaba Hernández, no mostró ninguna preocupación al enterarse de que el otro chico tenía VIH.

"No, cuando era más joven, iba a una fundación a dar clases en las escuelas y demás. Es algo de lo que voy informado", respondió Antonio Manuel cuando Hernández le preguntó si tenía algún problema con su situación.

Entonces, Hernández confesó que, paradójicamente, su circunstancia se había convertido en su mayor fortaleza: "Lo primero que me dijo el médico es que me iba a morir de viejo. Pero luego venía la parte social. Ahí venía el mayor miedo. Y también lidiar con el rechazo. Me han rechazado varias veces por esto".

Pero en la cita también hubo sitio para la comicidad, y a continuación Hernández bromeó diciendo que le han "rechazado más veces por ser vegano que por ser seropositivo". Después, Antonio quiso recordar la labor de quienes, antes que él, reivindicaron la visibilidad del colectivo: "Como persona homosexual y joven, tengo tanto que agradecer a la gente que ha dado la cara por mí hace 20 o 30 años... yo lo he tenido más fácil por los palos que se llevaron los anteriores. Decidí que esta iba a ser mi lucha". Después de esto, ambos coincidieron en querer compartir una segunda cita en una clase de yoga.

Tras esto, el público se volcó en Twitter agradeciendo que se abriera y diera un mensaje tan positivo, algo que el propio Hernández quiso agradecer desde su cuenta: