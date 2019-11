Francisco (20 años), en 'First dates': "Es mi último cartucho para encontrar el amor"

Las decepciones en el amor hicieron que Francisco se animara a participar este jueves en First dates. Pero lo que no se podía esperar Lidia Torrent cuando le recibió es que el gaditano le confesara que el programa de Cuatro era, a sus 20 años, "mi último cartucho para encontrar el amor".

El joven le comentó a la camarera que "he tenido historias muy complicadas porque me han traicionado, he tenido amores que duraron nada y menos... poco a poco vas perdiendo la esperanza". Torrent quiso saber si tantas habían sido "que te han hecho tanta mella".

Francisco contestó afirmativamente porque "soy una persona soy muy sensible y por eso he perdido la esperanza, es el último cartucho". Y la camarera le preguntó: "¿El último es este? ¿Tanta responsabilidad tenemos hoy? Pufff".

Su cita fue Laura, una estudiante de criminología que eligió esa especialidad porque "me encantan los muertos, me gusta mucho un cadáver y siempre he querido hacerlo pese a que mis padres me decían que no tenía muchas salidas", afirmó en su presentación.

Desde que se conocieron en la barra, la sevillana y el gaditano conectaron, y en la cena dieron continuas muestras de ello. Al final, ese "último cartucho" de Francisco acertó ya que ambos decidieron tener una segunda cita: "Eres una niña fantástica", concluyó el joven.