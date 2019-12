Consultar el horóscopo de hoy: martes 3 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 3 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a tener todo a tu favor para romper una situación que te hace daño y que hasta este momento no sabías cómo encarar. No hace falta que digas todo lo que piensas, los hechos serán suficientes y te van a favorecer. Todo el mundo lo verá.

Expondrás en público una opinión que nadie podrá rebatirte y eso te hará sentir muy poderoso y con mucha confianza en ti mismo. Disfruta del momento, pero ten cuidado con cierto toque de soberbia porque te sentirás poderoso y confiado en tu criterio.

Vas a conocer a una persona algo excéntrica que puede alterar de alguna manera tu vida y tus costumbres. Será una aventura que al principio te gustará, pero debes mantener el control a pesar de todo. Si se lo cuentas a alguien de confianza, lo verás con claridad.

Hoy vas a poder obtener fácilmente algo que deseas desde hace tiempo o arreglar un pequeño problema pendiente, probablemente doméstico. Esto te traerá bastante tranquilidad y en general buen humor. Por la noche disfrutarás de eso que has conseguido.

Si te propones dejar atrás un hábito que no te conviene nada, quizá debas pensar en buscar cierta ayuda profesional. Será un refuerzo a tu decisión que te guiará para conseguir alcanzar esa meta saludable. No debe importarte si tienes que gastar dinero en ello. Merecerá la pena.

Tu mente analítica te dará hoy la clave de un asunto social o político en el que has trabajado o has dedicado muchas horas y que ya empieza a salir a la luz. Este toque te traerá éxitos y enhorabuenas. Cuidado con no levantar demasiadas envidias a tu alrededor.

Si algo te hace sufrir constantemente, plantéate cómo puedes cambiarlo. No debes estar constantemente quejándote de ello, porque eso no sirve para nada y solo añade negatividad a tu alrededor. Ponte en marcha para sacarlo de tu vida cuanto antes.

Te sentirás muy bien con ese paso que has decidido dar para mejorar tu vida y que va a significar una evolución muy positiva. Un amigo o una amiga te puede dar un buen consejo. Debes escuchar porque en esa información hay algo muy valioso.

Si te gustan los retos, hoy alguien te va a poner uno delante probablemente relacionado con tu estilo de vida o con el deporte. Lo aceptarás porque ves que puede ser muy beneficioso, y lo cierto es que los resultados los verás pronto.

Hoy vas a relativizar mucho todo lo que te pase y comprenderás que hay cosas que no son tan importantes como les parecen a otras personas, especialmente a algún familiar que no estará de acuerdo con tu postura o con lo que planeas hacer.

No es nada negativo estar solo y hoy te vas a dar cuenta de ello porque serás capaz de disfrutar con un plan con el que contabas con alguien, pero que al final no podrá estar contigo. Te sentirás bien y vas a vivir unos momentos muy personales y sabios.

No habrá grandes cambios hoy en tu vida, pero sí es cierto que vas a tener bastantes horas libres para buscar información o ir pensando en algo alegre y divertido de cara a las fiestas que se aproximan. En ese tema volcarás muchas ilusiones, no lo olvides.

