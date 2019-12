El Ayuntamiento de Cádiz convocará un pleno extraordinario para tratar el estudio de la parcela de Valcárcel

En una nota, ha explicado que esta convocatoria se producirá tras la emisión por parte de la Delegación municipal de Urbanismo de un informe que precisa que sí se cumplen las condiciones para aprobar el estudio detalle, propiciando dicho documento el dictamen favorable por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento.

Según ha recordado el Ayuntamiento, en septiembre de 2017 la Junta de Gobierno aprobó de forma inicial el estudio detalle que tiene como objeto desarrollar las determinaciones prescritas para esta unidad de ejecución por el planeamiento vigente. En él, se establecen las áreas de movimiento de los volúmenes edificables, alineaciones, ajustas y rasantes de viario, de demás determinaciones de ordenación, todas ellas de especial incidencia sobre el edificio del antiguo hospicio declarado como Bien de Interés Cultural y su entorno.

Poco menos de un mes después, se elevó a la Comisión Provincial de Patrimonio donde ha estado 17 meses a la espera de la resolución necesaria de cara a su aprobación final en Pleno.

Desde el equipo de gobierno han subrayado que "frente a las acusaciones de la oposición y sus intentos de generar ruido en torno a la gestión municipal, lo cierto es que este informe ha estado 17 meses en manos de la Junta de Andalucía a la espera de su aprobación, los primeros 12 bajo el gobierno del PSOE y los otro nueve en la mesa de la delegada territorial Mercedes Colombo".

Asimismo, el equipo de gobierno ha mostrado su "sorpresa" durante la celebración de las comisiones informativas de cara a la celebración del pleno de noviembre al enterarse, pocos minutos antes de su inicio, del informe desfavorable emitido por la secretaria accidental y que obligó a su retirada en el orden del día.

En este sentido, ha explicado que "la secretaria accidental planteaba la necesidad de un informe sectorial de la Demarcación de Costas cuando en el informe general se recoge que para el estudio detalle no es necesario además de acompañarse un escrito de la Demarcación de Costas en el que reitera que no es necesario".

En cuanto a la calificación ambiental, "desde la Delegación de Urbanismo se recuerda que el estudio detalle no es un instrumento de innovación por lo que no requiere de este informe". Sobre la "necesidad de actualizar el planeamiento que se hizo en 2017, el mismo técnico de Urbanismo que lo elaboró al igual que la Secretaría General se han ratificado en que no hace falta, ya que el escenario no ha cambiado", según ha explicado el Ayuntamiento.