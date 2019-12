Puig pensa que qualsevol decisió de la Cimera del Clima serà "positiva" sempre que s'avance per a parar canvi climàtic

Així, ha subratllat que, des de la perpectiva del Govern valencià, col·laboraran i impulsaran una "revolució positiva, verda, de sostenibilitat".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de participar en l'obertura de la X Jornada Empresarial PortCastelló-Mediterrani 'La innovació i la digitalització, claus del lideratge portuari', que se celebra a Castelló.

Segons ha dit el cap del Consell, "no cal confrontar creixement i sostenibilitat, no és eixe el camí, sinó sumar, mirant que l'ocupació del futur ha d'estar vinculat a una economia sana, vigorosa, una economia que garantisca la continuïtat del planeta", i des d'eixa perspectiva, ha afegit que cal cooperar des de tots els àmbits "per a fer possible que el canvi climàtic no siga irreversible".

Durant la seua intervenció en l'obertura de la jornada, ha explicat que és "fonamental" que la Cimera del Clima siga "un èxit" perquè està en joc "el futur de generacions esdevenidores".

Sobre este tema, s'ha referit a l'objectiu que els ports de la Comunitat Valenciana en 2030 siguen "sostenibles i compromesos".