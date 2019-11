Gómez (PSPV), a Cañizares: "El que hauria de preocupar a l'Església és lluitar contra la violència masclista"

"L'alarma la genera el discurs negacionista de Vox sobre la violència de gènere. Lluitar contra aquest flagell que assassina dones i xiquets és el que hauria de preocupar a l'Església", ha recalcat en un comunicat, després que Cañizares manifestara en la seua carta setmanal que amb el preacord de govern PSOE-Podem "s'entreveu un canvi cultural i la imposició d'un pensament únic".

Gómez ha convidat l'arquebisbe a rectificar les seues declaracions perquè, ha advertit, "el verdaderament preocupant és que partits d'extrema dreta com Vox estiguen ocupant les institucions i intentant marcar l'agenda política i social amb un discurs negacionista contra la violència de gènere", en referència a la seua decisió de no sumar-se al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència cap a les Dones del passat 25 de novembre.

Davant aquesta situació, ha defès que "a l'Església li ha de preocupar el mateix que a la majoria social que havia aconseguit el consens per a lluitar contra aquest flagell: protegir les víctimes i previndre la violència".

"ELS CATÒLICS SÓN DIVERSOS I PLURALS"

La portaveu socialista ha posat l'accent que "l'Església ha de respectar els partits polítics", per la qual cosa ha reclamat que isca del debat partidista "amb independència que després tinga les seues pròpies idees i afinitats, perquè els catòlics són diversos i plurals".

També ha recordat l'arquebisbe que "viu en una ciutat que té un govern progressista (Compromís i PSPV) i mai ha tingut cap problema", per la qual cosa li ha insistit que "deixe de generar alarma i es preocupe de l'important". En definitiva, que "lluite contra la violència de gènere i rebutge els discursos de l'odi i la intolerància que fomenten els partits d'extrema dreta com Vox".