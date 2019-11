La Generalitat estudiarà connectar Metrovalència amb Alaquàs, Aldaia i Xirivella

Així ho ha avançat el conseller de Política Territorial, Arcadi España, als alcaldes -Antonio Saura, Guillermo Luján i Michel Montaner, respectivament- en una trobada de treball juntament amb la secretària autonòmica de Transport, María Pérez.

El conseller España s'ha compromès a treballar per a "corregir com més prompte millor eixe dèficit d'accés al transport públic d'aquests tres municipis per a poder arribar a la ciutat de València", arreplega l'administració autonòmica en un comunicat.

Entre les mesures previstes està la millora a curt termini del servici de transport amb autobús, avançant al 2020 la integració tarifària perquè "no hi haja discriminació entre els veïns per a accedir al centre de València en funció del municipi on estigues".

A llarg termini, dins del 'Pla de mobilitat sostenible de l'àrea metropolitana de València' i en una partida específica en els pressupostos del Consell per al 2020, el conseller ha anunciat la possibilitat de fer arribar a aquestes tres poblacions la línia de Metrovalència.

Es tracta d'un projecte de cara al futur que la Generalitat vol "estudiar bé per a fer-ho d'una manera consensuada i d'una manera ferma, per a resoldre d'una forma definitiva el problema d'accés al transport públic d'aquests pobles".

Per a açò, el titular d'Obres Públiques ha avançat que el Consell demanarà la col·laboració de la Diputació de València i dels ajuntaments per a així desenvolupar la línia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

La reunió de treball amb els alcaldes d'Alaquàs, Aldaia i Xirivella, localitats que aglutinen unes 100.000 persones, se circumscriu en el marc del "nou impuls" al transport en tota l'àrea metropolitana de València.